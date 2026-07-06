logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS "BÁRBAROS" TOMAN EL BRONCE

Fotogalería

LOS "BÁRBAROS" TOMAN EL BRONCE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a 20 personas en operativo carretero de Verano Seguro

La División Caminos reportó además la recuperación de siete vehículos robados

Por Pulso Online

Julio 06, 2026 02:02 p.m.
A
Detienen a 20 personas en operativo carretero de Verano Seguro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La División Caminos de la Guardia Civil Estatal reportó la detención de 20 personas, la recuperación de siete vehículos con reporte de robo y más de 50 servicios de auxilio vial y proximidad social, como parte del operativo "Verano Seguro 2026".

      De acuerdo con la corporación estatal, estas acciones se realizaron del 29 de junio al 5 de julio en distintas carreteras de San Luis Potosí, donde se mantiene un despliegue especial por el periodo vacacional.

      Los elementos participaron en tareas de vigilancia, movilidad y apoyo ciudadano, así como en dispositivos vinculados con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Corredor Mundialista, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

      El titular de la División Caminos, Rafael Mendoza Salazar, informó que durante el periodo también se atendió un caso de emergencia en el que una persona en crisis emocional fue auxiliada oportunamente, evitando que atentara contra su vida y canalizándola para recibir atención especializada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además, la corporación brindó servicios de abanderamiento, apoyo mecánico, orientación y auxilio a usuarios de las vías estatales.

      Ante el incremento de viajes por la temporada vacacional, Mendoza Salazar llamó a los automovilistas a revisar sus vehículos antes de salir a carretera, usar cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no utilizar el celular al conducir y evitar manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias.

      La División Caminos informó que mantendrá presencia en las principales vías de comunicación del estado durante el periodo vacacional, con labores de prevención, vigilancia y atención ciudadana.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a 20 personas en operativo carretero de Verano Seguro
      Detienen a 20 personas en operativo carretero de Verano Seguro

      Detienen a 20 personas en operativo carretero de Verano Seguro

      SLP

      Pulso Online

      La División Caminos reportó además la recuperación de siete vehículos robados

      Saldo blanco, tras juego de la Selección Mexicana: SSPC
      Saldo blanco, tras juego de la Selección Mexicana: SSPC

      Saldo blanco, tras juego de la Selección Mexicana: SSPC

      SLP

      Rolando Morales

      Se activó un operativo conjunto desde la mañana con corporaciones federales, estatales y municipales

      Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo
      Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo

      Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo

      SLP

      Huasteca Hoy

      El adolescente cayó durante la dinámica conocida como "quiere volar"; paramédicos y brigadistas fueron atacados al acudir en su auxilio

      Motociclista cae a desnivel en la Valles-Naranjo
      Motociclista cae a desnivel en la Valles-Naranjo

      Motociclista cae a desnivel en la Valles-Naranjo

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor quedó inconsciente tras perder el control de la unidad a la altura del kilómetro 4