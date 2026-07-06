Detienen a 20 personas en operativo carretero de Verano Seguro

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La División Caminos de la Guardia Civil Estatal reportó la detención de 20 personas, la recuperación de siete vehículos con reporte de robo y más de 50 servicios de auxilio vial y proximidad social, como parte del operativo "Verano Seguro 2026".

De acuerdo con la corporación estatal, estas acciones se realizaron del 29 de junio al 5 de julio en distintas carreteras de San Luis Potosí, donde se mantiene un despliegue especial por el periodo vacacional.

Los elementos participaron en tareas de vigilancia, movilidad y apoyo ciudadano, así como en dispositivos vinculados con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Corredor Mundialista, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

El titular de la División Caminos, Rafael Mendoza Salazar, informó que durante el periodo también se atendió un caso de emergencia en el que una persona en crisis emocional fue auxiliada oportunamente, evitando que atentara contra su vida y canalizándola para recibir atención especializada.

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Además, la corporación brindó servicios de abanderamiento, apoyo mecánico, orientación y auxilio a usuarios de las vías estatales.

Ante el incremento de viajes por la temporada vacacional, Mendoza Salazar llamó a los automovilistas a revisar sus vehículos antes de salir a carretera, usar cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no utilizar el celular al conducir y evitar manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias.

La División Caminos informó que mantendrá presencia en las principales vías de comunicación del estado durante el periodo vacacional, con labores de prevención, vigilancia y atención ciudadana.