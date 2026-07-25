Gran arranque del Gran Premio Junior Bike 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con una sobresaliente actuación de los representantes potosinos, dio inicio el Gran Premio Junior Bike 2026 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde el ciclista Jonathan Yair Hernández Torres, del equipo Impresiones Posadas, se proclamó campeón de la categoría Juvenil Libre, mientras que su compañera Jimena Méndez Sánchez obtuvo el segundo lugar en la división Libre Femenil.

La primera etapa del serial reunió a escuadras provenientes de diversos estados de la República Mexicana, entre ellos Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y Chihuahua, además de equipos invitados de los Estados Unidos, consolidando una vez más al Junior Bike como uno de los principales semilleros del ciclismo infantil y juvenil en México.

En la categoría estelar Juvenil Libre, Jonathan Yair Hernández Torres demostró un gran nivel competitivo para cruzar la meta en la primera posición, superando a Ian Gael Florido Becerra, de ABC Guanajuato, y a Israel Paisano Tecpanecatl, del equipo San Diego Puebla, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Por su parte, en la categoría Libre Femenil, la victoria fue para Mariana Paola Rivas Treviño, del Pedro Delgado Team de Nuevo León, seguida por la potosina Jimena Méndez Sánchez, de Impresiones Posadas, mientras que Kritel Daycee Ibarra Gascón, de San Nicolás Nuevo León, completó el podio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las categorías infantiles también ofrecieron emocionantes competencias, destacando el dominio de equipos como K-Chorroz Bike Tlaxcala, Byzan Bike Hidalgo, Guachayotla Racing Team y PCH Team Guanajuato, cuyos ciclistas ocuparon los primeros puestos en distintas divisiones.