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Guadalajara requiere superar a Tigres

Ya no tiene permitido darse el lujo de seguir dejando escapar puntos

Por El Universal

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Guadalajara requiere superar a Tigres
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      México.- Luego de tres partidos en fila sin ganar, Chivas ya no tiene permitido darse el lujo de seguir dejando escapar puntos.

      Los empates con América y Atlas, más la derrota contra Querétaro obligan al Rebaño a vencer a Tigres este sábado en casa.

      El equipo rojiblanco necesita, urgentemente, regresar a la senda del triunfo para afianzarse entre los cuatro primeros lugares de la tabla y para tomar confianza.

      La victoria le permitiría despejar las dudas que ha sembrado con su funcionamiento. Sin embargo, tendrá que afrontar su duelo contra el conjunto felino con varias bajas, por lesión o suspensión.

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      Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Bryan González y Miguel Gómez todavía no están al 100 por ciento físicamente, por lo que no estarán disponibles para jugar. Kevin Castañeda fue expulsado en el Clásico Tapatío y tampoco podrá ver acción hoy.

      Por si fuera poco, Gabriel Milito se enfrentará a unos Tigres que vienen en ascenso y que necesita los tres puntos para seguir aspirando a la "Fiesta Grande".

      En sus últimos siete juegos, la "U" apenas ha sufrido una derrota y llega a este encuentro con dos victorias al hilo.

      Asimismo, tendrá a su favor el historial reciente. En los últimos 10 partidos de Liga MX, sólo ha sufrido una derrota con los tapatíos y cuenta con cinco victorias y cuatro empates.

      La obligación de Chivas es ganar para no complicarse la clasificación. Los de Gabriel Milito tendrán una tarea complicada, pero deberán demostrar de qué están hechos. Esta es una gran oportunidad para hacerlo.

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