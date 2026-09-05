Guardianes dejan tendidos a Tigres

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CLEVELAND.- Brayan Rocchio conectó un jonrón decisivo en la novena entrada después de pegar un grand slam del empate en la cuarta, y lideró la remontada de los Guardianes de Cleveland para vencer el viernes 7-6 a los Tigres de Detroit en el primer juego de una doble cartelera.

Rocchio se convirtió en el sexto pelotero en la historia de las mayores con un grand slam y un batazo para dejar a los rivales tendidos en el terreno en el mismo encuentro. El último fue Jack Clark, de Boston, el 31 de julio de 1991.

Con la victoria, los Guardianes se mantuvieron en el último puesto de comodín de la Liga Americana.

El venezolano Rocchio abrió la novena con un jonrón al jardín izquierdo ante Drew Sommers (1-4), y Cleveland cerró el encuentro con seis carreras sin respuesta después de estar abajo 6-1 en la tercera. Su tercer cuadrangular decisivo en las Grandes Ligas llegó después de su primer grand slam.

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Cade Smith (4-1) lanzó la novena para acreditarse el triunfo, el tercero de los Guardianes en siete juegos durante su crucial serie en casa. Los Tigres cayeron a 4-15 desde el 14 de agosto.

Detroit amplió su ventaja a 6-1 en la tercera con un jonrón solitario de Spencer Torkelson ante Slade Cecconi, antes de que los Guardianes estallaran con cinco carreras en la cuarta. Travis Bazzana impulsó una con un sencillo productor, antes de que Rocchio enviara un lanzamiento de Keider Montero a 366 pies por encima de la cerca del jardín derecho.

Los novatos Max Clark y Ben Malgeri conectaron cada uno sencillos de dos carreras en la primera, cuando los Tigres anotaron cuatro veces contra Logan Allen en su primera apertura desde el 18 de julio. el venezolano Gleyber Torres conectó dos sencillos y anotó dos carreras en las primeras dos entradas.

El primer lanzamiento se retrasó 1 hora y 4 minutos debido a la lluvia.