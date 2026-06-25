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Guardianes vencen los Medias Blancas

Por Redacción

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Guardianes vencen los Medias Blancas
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      CHICAGO.- Khalil Watson conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja en la 10ma entrada para su tercera carrera impulsada del día, y los Guardianes de Cleveland sobrevivieron a un derrumbe en la 9na para vencer 4-3 a los Medias Blancas de Chicago el miércoles.

      En un juego cuyo inicio se retrasó por lluvia durante 2 horas y 40 minutos, Watson pegó un sencillo al jardín izquierdo ante Grant Taylor (2-1) para que anotara desde tercera el corredor automático Petey Halpin y ayudar a Cleveland a empatar con Chicago en el liderato de la División Central de la Liga Americana. Braden Montgomery y Randal Grichuk conectaron jonrones ante el líder de salvamentos en las Grandes Ligas, Cade Smith, con dos outs en la novena para empatar el juego para Chicago. Smith ha sufrido dos de sus tres salvamentos desperdiciados esta temporada en esta serie.

      Shawn Armstrong (2-1) consiguió el último out de la novena y salió de un atolladero con las bases llenas en la décima.

      El abridor de los Guardianes, Tanner Bibee, lanzó seis entradas en blanco, dispersando tres imparables para extender a 15 su racha de entradas sin permitir carrera contra los Medias Blancas.

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