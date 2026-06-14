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Guillermo Alvarado, el nuevo director de APVB

Por Romario Ventura

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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      La Asociación Potosina de Voleibol (APVB) anunció la conformación de su nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026-2030, luego de la Asamblea General celebrada el pasado 11 de junio, en la que el L.E.F. Guillermo Alvarado Vera fue designado como nuevo presidente del organismo rector de esta disciplina en San Luis Potosí.

      El nombramiento fue formalizado por el profesor Raúl Núñez Blanco y por el representante de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB), el I.Q. Carlos Enrique Novoa Ortega, quienes realizaron la entrega oficial del cargo al nuevo dirigente, que estará al frente de la asociación durante los próximos cuatro años.

      Conocido ampliamente en el ámbito deportivo como "Profe Memo", Guillermo Alvarado Vera asumirá la responsabilidad de encabezar los proyectos, programas y acciones dirigidas al fortalecimiento del voleibol potosino, con el objetivo de impulsar el desarrollo de atletas, entrenadores, árbitros y clubes afiliados.

      La renovación de la dirigencia ha generado expectativas positivas entre la comunidad voleibolista del estado, ya que representa un cambio histórico después de cerca de cuatro décadas con la misma estructura de liderazgo. Diversos actores vinculados a este deporte consideran que la transición abre la puerta a nuevas estrategias de crecimiento, una modernización de los procesos administrativos y deportivos, así como a una mayor proyección para el voleibol potosino a nivel regional y nacional.

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      El nuevo Consejo Directivo de la APVB quedó integrado por Guillermo Alvarado Vera como presidente; Raúl Lucio Parga, vicepresidente de Divisiones Mayores; Ulises Cortez Gámez, vicepresidente de Divisiones Menores; Hugo Eduardo Hernández Medina, secretario general; Laura Guadalupe Castillo Delgado, tesorera; Bernabé Mendoza Pérez, comisario; y José Alfredo Morales Miranda como secretario técnico.

      La asociación informó que, a partir de este momento, todos los asuntos relacionados con afiliaciones, registros de deportistas, procesos estatales y nacionales, así como temas administrativos y de gestión, serán atendidos por la nueva directiva.

      Con este relevo, la Asociación Potosina de Voleibol inicia una nueva etapa con el compromiso de fortalecer la práctica de este deporte en todo el estado, promover la participación de nuevas generaciones y consolidar el crecimiento de una disciplina que cuenta con una importante tradición dentro del deporte potosino.

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