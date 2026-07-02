Habrá duelo de ´Highlanders´

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TORONTO.- Dos leyendas del futbol, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, chocarán este jueves en el estadio Toronto, con capacidad para 43 mil aficionados que lo convierte en el más pequeño del Mundial.

Portugal-Croacia marcará la despedida de uno de ellos de esta Copa y definirá al rival el lunes en octavos del choque que jugarán hoy en Los Ángeles España y Austria.

El noruego Espen Eskas, que dirigió en el empate entre Cabo Verde y Uruguay en la fase de grupos, fue designado para arbitrar el que enfrentará a dos grandes que alguna vez compartieron plantel en Real Madrid durante seis temporadas y 16 títulos (cuatro Champions League y tres Mundiales de Clubes).

Con 40 años y tras finalizar su contrato con Milan, el croata anticipó que se retirará una vez finalizada esta Copa, quinta para él en la que busca convertir su tercer gol en un Mundial, tras los dos en Rusia 2018 (debutó en Alemania 2006 y jugó la de Brasil 2014), en la que fue subcampeón, habiendo logrado, además, el tercer puesto en Qatar 2022.

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Fue la segunda vez que Croacia terminó tercera en una Copa, como en Francia 1998, mientras que Portugal fue tercero en su mejor actuación histórica en Inglaterra 1966, con el legendario Eusebio, autor de nueve goles en Mundiales, récord que Cristiano Ronaldo superó con los dos que celebró frente a Uzbekistán.

Diez lleva festejados el delantero del saudita Al-Nassr, de 41 años, en seis Copas del Mundo, siendo el único que convirtió al menos un gol en cada una. "Sólo uno de los dos quedará" es el título más repetido del duelo que decidirá cuál chocará en Dallas por el pasaje a cuartos frente al vencedor de España-Austria.

Cristiano Ronaldo y Modric, dos "Highlander" del futbol que supieron conquistar al Balón de Oro que el croata logró por única vez en 2018, un año después de que el luso se consagrara por quinta y última vez como ganador de ese trofeo.

Ocho años después, todavía tienen algo para decir en un futbol en el que "lo viejo funciona", como dicen y como sucede con el astro argentino Lionel Messi, quien con 39 años recién cumplidos manda con seis festejos en la tabla de artilleros de este Mundial (con 19 ya es el máximo de la historia), los mismos que el francés Kylian Mbappé (que tiene uno menos en tres Copas del Mundo disputadas).

Los dos que convirtió en esta edición CR7 le permitieron al DT español Roberto Martínez aplacar críticas por apostar siempre por él como titular, como sucede con Modric, artífice de la asistencia para el 2-1 frente a Ghana que aseguró la clasificación en el cierre de la fase de grupos al plantel de Zlatko Dalic.

"Luka es un ejemplo de lo que hay que hacer. Ese es su carácter y su energía. Siempre dando lo máximo", explicó el técnico croata, que con mismo espíritu tratará de compensar la mayor categoría del plantel de Portugal, al que el ex astro francés Michel Platini consideró como candidato al título y que contará con el aliento del primer ministro luso, Luís Montenegro.

"Toronto, allá vamos", fue el mensaje de Cristiano en las redes sociales junto con una fotografía que lo muestra con una gran sonrisa en el rostro que Modric y Croacia intentarán borrarle hoy en suelo canadiense para seguir soñando con la posibilidad de jugar una nueva final con chance de revancha.