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Hamburgo supera al Mönchengladbach 3-1

Por AP

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Hamburgo supera al Mönchengladbach 3-1
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      Shafiq Nandja y Albert Gronbaek anotaron goles en el segundo tiempo para romper el empate y ayudar a Hamburgo a escalar en la clasificación de la Bundesliga con una victoria 3-1 sobre un Borussia Mönchengladbach en apuros el viernes.

      Miro Muheim adelantó al Hamburgo, que jugaba como local, en el minuto 11, pero Joe Scally igualó al descanso. Nandja devolvió la ventaja en el 59 y Grønbæk sentenció el triunfo en el 70.

      Hamburgo ocupaba el octavo puesto cuando se puso en marcha la novena jornada de la Bundesliga.

      Mönchengladbach, que comenzó la temporada con seis derrotas consecutivas, se mantuvo en el último lugar con apenas una victoria.

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      TOLOSA ASEGURA UN TRIUNFO IMPORTANTE

      El argentino Santiago Hidalgo, Mark McKenzie y Thomas Jorgensen marcaron en la victoria de Tolosa por 3-1 sobre Estrasburgo en la Ligue 1.

      El triunfo significó la segunda victoria de Tolosa en sus últimos cuatro partidos y lo dejó en el 10mo puesto.

      El estadounidense Gio Reyna recortó distancias con un gol para Estrasburgo, pero el equipo ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros y se ubicaba 13ro en la tabla de 18 equipos.

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