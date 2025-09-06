Hila Chicago 6ta. victoria

DETROIT.- Colson Montgomery conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras por los Medias Blancas de Chicago, quienes extendieron su racha ganadora a seis juegos, la mejor de la temporada, al imponerse el viernes 7-5 sobre los Tigres de Detroit.

Montgomery consiguió un sencillo impulsor en la primera entrada, produjo una carrera con un rodado en la quinta y añadió un jonrón de dos carreras en la séptima.

Los Tigres tienen un récord de 3-8 en sus últimos 11 juegos.

Shane Smith (5-7) obtuvo la victoria al permitir cuatro carreras en cinco entradas. El abridor de los Tigres, Jack Flaherty, concedió cuatro anotaciones en cuatro innings y un tercio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chicago tomó una ventaja de 1-0 con la carrera producida por Montgomery en la primera entrada, y la duplicó con un sencillo impulsor de Kyle Teel en la tercera.

Sin embargo, Parker Meadows empató el juego por los Tigres con un jonrón de dos carreras en el tercer acto —su primer turno al bate desde que salió de la lista de lesionados el mismo viernes.

Will Robertson puso el encuentro 3-2 con un sencillo impulsor en la parte alta de la cuarta antes de que los Tigres recuperaran la ventaja en una jugada extraña en la parte baja.

Con dos outs y corredores en segunda y tercera, Smith hizo un lanzamiento descontrolado que rebotó en el guante de Teel y se elevó frente al plato. Smith y Teel corrieron hacia él y colisionaron a toda velocidad.

Ambos corredores anotaron mientras Smith y Teel caían al césped. Ambos permanecieron en el juego después de ser revisados por el personal médico.

Por los Medias Blancas, los cubanos Édgar Quero de 4-1, Bryan Ramos de 4-2 con dos anotadas.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-0. El boricua Willi Pérez de 2-1 con una anotada.