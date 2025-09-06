logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Hila Chicago 6ta. victoria

Colson Montgomery conecta jonrón y remolca 4 carreras ante los Tigres

Por AP

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Hila Chicago 6ta. victoria

DETROIT.- Colson Montgomery conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras por los Medias Blancas de Chicago, quienes extendieron su racha ganadora a seis juegos, la mejor de la temporada, al imponerse el viernes 7-5 sobre los Tigres de Detroit.

Montgomery consiguió un sencillo impulsor en la primera entrada, produjo una carrera con un rodado en la quinta y añadió un jonrón de dos carreras en la séptima.

Los Tigres tienen un récord de 3-8 en sus últimos 11 juegos.

Shane Smith (5-7) obtuvo la victoria al permitir cuatro carreras en cinco entradas. El abridor de los Tigres, Jack Flaherty, concedió cuatro anotaciones en cuatro innings y un tercio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chicago tomó una ventaja de 1-0 con la carrera producida por Montgomery en la primera entrada, y la duplicó con un sencillo impulsor de Kyle Teel en la tercera.

Sin embargo, Parker Meadows empató el juego por los Tigres con un jonrón de dos carreras en el tercer acto —su primer turno al bate desde que salió de la lista de lesionados el mismo viernes.

Will Robertson puso el encuentro 3-2 con un sencillo impulsor en la parte alta de la cuarta antes de que los Tigres recuperaran la ventaja en una jugada extraña en la parte baja.

Con dos outs y corredores en segunda y tercera, Smith hizo un lanzamiento descontrolado que rebotó en el guante de Teel y se elevó frente al plato. Smith y Teel corrieron hacia él y colisionaron a toda velocidad.

Ambos corredores anotaron mientras Smith y Teel caían al césped. Ambos permanecieron en el juego después de ser revisados por el personal médico.

Por los Medias Blancas, los cubanos Édgar Quero de 4-1, Bryan Ramos de 4-2 con dos anotadas.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-0. El boricua Willi Pérez de 2-1 con una anotada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presentan nueva escuela de futbol
Presentan nueva escuela de futbol

Presentan nueva escuela de futbol

SLP

Romario Ventura

Nace en SLP el proyecto de formación juvenil Cefor Edmundo Ríos-Quatro

Mbappé marca y Francia gana
Mbappé marca y Francia gana

Mbappé marca y Francia gana

SLP

AP

Arranca con el pie derecho las eliminatorias; Italia golea a Estonia

Joss Garfias, por cuarto triunfo en la Eurofórmula
Joss Garfias, por cuarto triunfo en la Eurofórmula

Joss Garfias, por cuarto triunfo en la Eurofórmula

SLP

Romario Ventura

Derriban a los Chiefs
Derriban a los Chiefs

Derriban a los Chiefs

SLP

EFE

Tres pases de anotación de Justin Herbert comandaron el triunfo angelino