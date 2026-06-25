Hispanos hacen historia en Draft NBA

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BROOKLYN, New York.-Por primera vez en la historia del NBA Draft, cuatro jugadores hispanos fueron seleccionados en la primera ronda del NBA Draft. Yaxel Lendeborg, nacido en Puerto Rico de padres dominicanos, Karim Lopez, de México y Sergio de Larrea así como Aday Mara, ambos nacidos en España jugarán en la NBA a partir de la siguiente temporada.

En el caso específico de López y Lendeborg, es la tercera vez que dos jugadores nacidos en Latinoamérica fueron seleccionados en la primera ronda del NBA Draft.

Lendeborg, de la universidad de Michigan, ha sido una de las historias más inspiradoras del Draft, ya que el jugador de 23 años comenzó su carrera universitaria en Arizona Western College, a nivel junior college, tras no recibir ofertas de la NCAA previo a la temporada 2020-21.

Fueron tres años ahí, hasta que UAB lo reclutó y solicitó su transferencia. Ahí, jugó dos temporadas y se convirtió en jugador elegido al primer equipo de la conferencia AAC.

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En 2025, Lendeborg arribó en la universidad de Michigan, una de las más prestigiosas del país, siendo nombrado All-American y fue pieza importantísima para que Michigan ganara el campeonato nacional en 2026, venciendo a UConn, aportando con 13 puntos en el juego por el título.

El martes por la noche, fue el primero del trío hispano que se fue seleccionado, al llegar a los Golden State Warriors con la selección 11 del Draft. Con los Warriors, Lendeborg estará rodeado de un grupo histórico de estrellas: Draymond Green, Jimmy Butler, y Stephen Curry, uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, del cual ahora tendrá la oportunidad de aprender y aportar en la búsqueda de lo que sería un quinto campeonato desde el 2015.

Aday Mara fue compañero de Lendeborg en Michigan para esa última campaña universitaria. El nacido en Zaragoza había estado dos años previos en UCLA, tras destacar en la Liga ACB de España, y ser elegido al Mejor Quintento Joven de la ACB en 2023. El hijo de un ex basquetbolista profesional, Javier Mara, y Angélica Gómez, seleccionada nacional en voleibol para España, Aday mide 2.21 metros (7´3").

En el campeonato nacional de Michigan, junto a Lendeborg y Morez Johnson Jr., Mara destacó como un jugador que seguramente sería considerado para llegar a la NBA mediante el Draft.

Con la selección número 13, el Oklahoma City Thunder, campeones de la temporada 2024-25, incorporaron a Mara como su nuevo jugador. Compartirá la duela con el dos veces MVP Shai Gilgeous-Alexander, así como Chet Holmgren y Jalen Williams, dos elementos de calibre All-Star. A corto plazo, el español podría ser el que esté más cercano a un título del grupo de hispanos seleccionados.

López es el jugador que todo México esperaba desde hace años. A los 14 años, se fue a España a jugar con el Joventut Badalona, con el que debutaría dentro de la Liga ACB en 2024. Ese mismo año, el nacido en Hermosillo, Sonora, emigró al basquetbol de Oceanía, enrolando en la NBL con los New Zealand Breakers.

Ahí, se convirtió en el jugador más joven en anotar un doble-doble en esa liga, y en la temporada anterior, anotó 32 puntos ante el Melbourne United.

Siguiendo tras los pasos de jugadores como Horacio Llamas, Eduardo Najera, Jorge Gutiérrez y Gustavo Ayon, se convertirá en el quinto jugador nacido en México en llegar a la NBA, y el primero en escuchar su nombre en la primera ronda del NBA Draft desde que este se instauró en 1950. Los Memphis Grizzlies terminaron llevándose a López con la selección 21 del Draft, juntándolo con su otra gran estrella de la noche, Cameron Boozer, quien llegó al equipo con la tercera selección global, detrás de AJ Dybantsa y Darryn Peterson. En Memphis, el mexicano además podrá tener la oportunidad de hacer mancuerna con Ja Morant, un jugador considerado una de las estrellas nacientes de la NBA, y Santi Aldama, el joven español de 25 años que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes dentro del plantel.

Finalmente, el ala Sergio de Larrea, ex jugador de Valencia en la Liga ACB, fue seleccionado por Los Angeles Lakers con el pick número 25, aunque fue intercambiado a los New York Knicks inmediatamente y posteriormente canjeado por la quinteta de la Gran Manzana a los Dallas Mavericks.