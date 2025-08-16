logo pulso
Horarios de la jornada 5 de Liga MX este sábado

Chivas, América, Cruz Azul y Pumas, junto al campeón Toluca, destacan en una jornada sabatina

Por El Universal

Agosto 16, 2025 10:00 a.m.
A
Este sábado continúa la actividad de la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con cinco partidos en la cartelera, donde destaca la presencia de los cuatro grandes y el campeón vigente del futbol mexicano.

Afortunadamente para los aficionados, tres de los cinco partidos serán transmitidos por televisión abierta.

Los partidos del sábado empiezan con el cruce entre las Chivas y los Bravos de Juárez en el estadio Akron. Después del tropiezo en Torreón, el Rebaño está obligado a reencontrarse con su afición con una victoria.

Más tarde, a las 19:00 horas, habrá tres partidos al mismo tiempo. En Hidalgo, los Tuzos reciben a los Xolos, mientras Tigres y América se roban los reflectores con el partido más atractivo en el Volcán. En el estadio Olímpico Universitario, la Máquina buscará mantener el invicto en Liga MX contra un renovado Santos Laguna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el campeón vigente del futbol mexicano, Toluca, le presentará a Pumas una de las pruebas más fuertes en esta nueva era. A continuación, les pasamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de este sábado.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 5 del Apertura 2025?

Chivas vs Juárez

Hora: 17:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

Pachuca vs Tijuana

Hora: 19:00 horas

Transmisión: TUBI

Tigres vs América

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7 y TUBI

Cruz Azul vs Santos Laguna

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5 y ViX

Toluca vs Pumas

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.

