logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Piratas triunfan ante Cachorros

Jonrón decisivo de Suwinski en la novena da la victoria

Por AP

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Piratas triunfan ante Cachorros

CHICAGO.- Jack Suwinski disparó un jonrón solitario que rompió el empate en la novena entrada para dar a los Piratas de Pittsburgh una victoria de 3-2 sobre los Cachorros de Chicago, que están teniendo dificultades, el viernes.

Suwinski, oriundo de Chicago, bateó una recta con cuenta de 1-1 del venezolano Daniel Palencia (1-3) hacia el lado opuesto, en las gradas del jardín izquierdo, para su tercer cuadrangular. Los Piratas pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas y enviaron a los Cachorros a su cuarta derrota en cinco juegos.

Pete Crow-Armstrong salió de un bache al bate de 41-3 con su primera carrera impulsada desde el 30 de julio. También fue golpeado por un lanzamiento y anotó una carrera. El estelar de los Cachorros fue retirado dos veces en las bases; intentó convertir un sencillo en doble en la cuarta entrada y fue atrapado robando en la novena después de comenzar con un sencillo.

Andrew McCutchen e Isaiah Kiner-Falefa cada uno conectó un doble productor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Cachorros entraron a ocho juegos de distancia de Milwaukee, que lidera la Central de la Liga Nacional en ascenso. Matt Shaw añadió un elevado de sacrificio.

El dominicano Dennis Santana (4-4) consiguió los últimos cuatro outs para la victoria.

El novato de los Piratas, Braxton Ashcraft, permitió una carrera en tres imparables en cinco entradas, ponchó a cuatro y no dio bases por bolas en su tercera y más larga apertura.

El abridor de los Cachorros, Colin Rea, permitió una carrera en tres hits en cinco entradas.

Por los Piratas, el dominicano Ronny Simón de 3-0.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

León corta racha de dos derrotas al hilo
León corta racha de dos derrotas al hilo

León corta racha de dos derrotas al hilo

SLP

Agencias

Piratas triunfan ante Cachorros
Piratas triunfan ante Cachorros

Piratas triunfan ante Cachorros

SLP

AP

Jonrón decisivo de Suwinski en la novena da la victoria

Liverpool supera al Bournemouth
Liverpool supera al Bournemouth

Liverpool supera al Bournemouth

SLP

AP

Marineros se imponen a Mets
Marineros se imponen a Mets

Marineros se imponen a Mets

SLP

AP

Cal Raleigh conecta su 46to. jonrón para liderar las Grandes Ligas