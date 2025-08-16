León corta racha de dos derrotas al hilo

Club León logró vencer a Necaxa en el Estadio Victoria con un solitario gol de Ismael Díaz.

Con la victoria, León rompe una racha de dos derrotas consecutivas en el Apertura 2025.

La Fiera marcó el gol de la victoria en el minuto 12’. Después de un despeje de Stiven Barreiro, el balón quedó para Ismael Díaz, quien controló de pecho en el área, logró quitarse a Tomás Jacob y definió para lograr el primer tanto de León.

Once minutos después, Necaxa tuvo una gran oportunidad con Diber Cambindo, quien entró solo al área y cuando intentó definir, chocó contra el arquero Óscar García, por lo que no llegó el empate.

Los Rayos continuaron con el ataque con Cambindo, Agustín Palavecino y Kevin Rosero, pero la defensa de León evitó el gol del empate y el cuadro esmeralda se llevó la ventaja con marcador de 1-0 al final del primer tiempo.

En los primeros minutos del segundo tiempo, Diber Cambindo no pudo aprovechar un pase en el área y con su disparo mandó el balón por arriba de la meta defendida por García.

Otra oportunidad para los Rayos llegó en el 63’, Cambindo ganó la carrera a Barreiro, se quitó al portero esmeralda, definió, pero en la línea, Valentín Gaulthier evitó el tanto.

Pese al ataque de Necaxa, Club León tuvo una oportunidad para marcar el segundo. En el 80’, tras el cobro de tiro libre de Nicolás Fonseca, Tomás Badaloni cometió falta en el área a Rogelio Funes Mori, jalándole la camiseta, por lo que el silbante Óscar Mejía marcó pena máxima. Desde los once pasos, Fonseca fue el encargado de cobrar, pero mandó el balón al poste.

En el 90+1’, Rosero mandó servicio al área, García tomó el balón y los futbolistas de Necaxa reclamaron que el portero tomó la esférica detrás de la línea, por lo que el encuentro siguió.