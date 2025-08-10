logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

CONCIERTO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA FCC

El evento se llevará a cabo el jueves 14 de agosto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario

Por Estrella Govea

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
CONCIERTO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA FCC

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí conmemorará su 40 aniversario con el Concierto de Generaciones, que se llevará a cabo el jueves 14 de agosto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. 

El evento contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, dirigida por el maestro huésped Julio de Santiago Castillo, y con la intervención de las sopranos Emma Calo y Malena Cruz. 

El programa abarcará un recorrido musical que incluye obras de ópera, música pop, teatro musical y bolero. Entre las piezas clásicas se interpretarán “Habanera” y “Los Toreadores” de Carmen de Bizet, “Cuando me’n vo” de La Bohème de Puccini, “Je veux vivre” de Romeo y Julieta de Gounod y el “Dueto de las Flores” de Lakmé de Delibes. También se presentarán duetos como la “Barcarola” de Offenbach y arias como “Reina de la noche” de Mozart.

En la segunda parte, la orquesta y las sopranos abordarán un repertorio popular que incluye adaptaciones sinfónicas de “Yesterday” de The Beatles, “Viva la vida” de Coldplay, “Rolling in the Deep” de Adele y temas de teatro musical como “Memory” de Cats y “Mi reflejo” de Mulán. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para Malena Cruz, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, esta será su primera participación como solista con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. La cantante destacó la relevancia de celebrar la trayectoria académica de la institución con un programa que conecta distintas generaciones a través de la música. Señaló que el reencuentro con Emma Calo y la colaboración con el maestro Julio de Santiago consolidan un proyecto que ha sido preparado durante meses.

La actividad forma parte de una jornada conmemorativa que incluye la entrega de reconocimientos y eventos académicos. 

La entrada será gratuita con registro previo disponible a través de las redes sociales de la Facultad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CONCIERTO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA FCC
CONCIERTO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA FCC

CONCIERTO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA FCC

SLP

Estrella Govea

El evento se llevará a cabo el jueves 14 de agosto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario

Pily Pelusa, hoy en el Francisco Cossío
Pily Pelusa, hoy en el Francisco Cossío

Pily Pelusa, hoy en el Francisco Cossío

SLP

Estrella Govea

SLP, con mayor diversidad cultural en el país
SLP, con mayor diversidad cultural en el país

SLP, con mayor diversidad cultural en el país

SLP

Estrella Govea

“Corazones jóvenes”, en Cineteca Alameda
“Corazones jóvenes”, en Cineteca Alameda

“Corazones jóvenes”, en Cineteca Alameda

SLP

Estrella Govea