CONCIERTO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA FCC

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí conmemorará su 40 aniversario con el Concierto de Generaciones, que se llevará a cabo el jueves 14 de agosto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.

El evento contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, dirigida por el maestro huésped Julio de Santiago Castillo, y con la intervención de las sopranos Emma Calo y Malena Cruz.

El programa abarcará un recorrido musical que incluye obras de ópera, música pop, teatro musical y bolero. Entre las piezas clásicas se interpretarán “Habanera” y “Los Toreadores” de Carmen de Bizet, “Cuando me’n vo” de La Bohème de Puccini, “Je veux vivre” de Romeo y Julieta de Gounod y el “Dueto de las Flores” de Lakmé de Delibes. También se presentarán duetos como la “Barcarola” de Offenbach y arias como “Reina de la noche” de Mozart.

En la segunda parte, la orquesta y las sopranos abordarán un repertorio popular que incluye adaptaciones sinfónicas de “Yesterday” de The Beatles, “Viva la vida” de Coldplay, “Rolling in the Deep” de Adele y temas de teatro musical como “Memory” de Cats y “Mi reflejo” de Mulán.

Para Malena Cruz, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, esta será su primera participación como solista con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. La cantante destacó la relevancia de celebrar la trayectoria académica de la institución con un programa que conecta distintas generaciones a través de la música. Señaló que el reencuentro con Emma Calo y la colaboración con el maestro Julio de Santiago consolidan un proyecto que ha sido preparado durante meses.

La actividad forma parte de una jornada conmemorativa que incluye la entrega de reconocimientos y eventos académicos.

La entrada será gratuita con registro previo disponible a través de las redes sociales de la Facultad.