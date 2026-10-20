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Hornets firman a Miller por 5 años y 209 mdd

Por AP

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Hornets firman a Miller por 5 años y 209 mdd
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      CHARLOTTE.- Los Hornets de Charlotte acordaron firmar una extensión de contrato por cinco años y 209 millones de dólares con el escolta/alero Brandon Miller, informó el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

      La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado el acuerdo.

      Miller, de 2,01 metros, ha promediado 19 puntos, 4,6 rebotes y 3 asistencias por partido en sus primeras tres temporadas en la liga, con un 37,3% de acierto en triples. La temporada pasada promedió 20,2 puntos, 4,9 rebotes y 3,3 asistencias por encuentro mientras lidiaba con una lesión en el hombro.

      Se espera que Miller, de 23 años, asuma más la carga de anotar esta temporada después de que los Hornets traspasaran a LaMelo Ball a los Timberwolves de Minnesota.

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      Miller fue la selección número dos de los Hornets en el draft de la NBA de 2023, elegido detrás de Victor Wembanyama, de San Antonio.

      Charlotte abre la temporada en Brooklyn el miércoles.

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