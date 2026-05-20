Hoy arranca el San Luis Open de golf

Del 20 al 23 de mayo, las instalaciones de La Loma Club de Golf albergarán una nueva edición del San Luis Open 2026, considerado el torneo amateur de golf más importante del centro del país y que este año promete convertirse en una de las ediciones más espectaculares de su historia.

El certamen contará con la participación de 244 jugadores provenientes de diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos destacados exponentes del golf nacional como Johan Werge, José María Abaroa, Santiago Toledo, Félix Feres, Eduardo González, Francisco Araiza, José Omar Maldonado, Eduardo Cantú, Rodrigo Jesús González y Julián Ortiz.

El comité organizador confirmó una bolsa garantizada superior a los cinco millones de pesos en premios, consolidando al torneo como uno de los eventos amateurs con mayores incentivos económicos y deportivos del país.

Uno de los grandes atractivos será el premio de un millón de dólares para quien consiga un "Hole in One", además de diversos reconocimientos especiales en hoyos par 3, lo que añade un ingrediente extra de emoción para los participantes.

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La competencia se jugará bajo el sistema Stroke Play y contará con categorías Campeonato, AA, A, B, C y D, además de divisiones para seniors y damas, permitiendo la participación de golfistas de distintos niveles y perfiles competitivos. Más allá de lo deportivo, el San Luis Open 2026 también se perfila como uno de los eventos sociales más importantes del año en San Luis Potosí. Durante cuatro días, La Loma Club de Golf será punto de encuentro de empresarios, líderes sociales, familias tradicionales y aficionados al golf que encuentran en este torneo un espacio de convivencia, networking y exclusividad.

Como parte de las actividades especiales, el comité organizador prepara una gala temática inspirada en el Carnaval Veneciano, donde máscaras, vestidos de gala, smokings y una atmósfera de elegancia serán protagonistas de una noche diseñada para sorprender a los asistentes.