logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Hugo Sánchez explota contra Didier Deschamps, técnico de Francia

Didier Deschamps cuestiona nivel del árbitro Iván Barton en semifinales.

Por El Universal

Julio 15, 2026 01:09 p.m.
A
Hugo Sánchez explota contra Didier Deschamps, técnico de Francia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de la derrota ante la Selección de España, Didider Deschamps, entrenador de la Selección Francesa criticó el trabajo del árbitro salvadoreño Iván Barton en el Mundial 2026.


      "No quiero parecer un llorón. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿El árbitro de esta noche tenía el nivel para dirigir una semifinal de la Copa del Mundo? Les dejo a ustedes la respuesta", lanzó el técnico francés.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Y no lo digo solo porque hoy hayamos perdido. Hubo bastantes situaciones. También hubo algunas decisiones favorables", agregó sin entrar en más detalles.
      Esta situación enfadó al histórico exjugador mexicano Hugo Sánchez, quien se lanzó contra Deschamps en el programa "Futbol Picante" de ESPN.
      "A ver (Didier) Deschamps, yo te voy a responder a ti. Primero, debes ser respetuoso y ser profesional. Y esa manera en la que menosprecies a un árbitro de El Salvador me parece fatal, eres corriente y nefasto", dijo el "Pentapichichi".
      "Debes ofrecer disculpas por esa estupidez que dijiste y respetar al árbitro. Por ardido menosprecias a un árbitro que no lo merece. Tú estás buscando justificantes porque no lo hiciste en la cancha", agregó furioso.
      Concluido el torneo, el timonel recalcó que se siente "orgulloso" de su trayectoria de 14 años al frente de los Bleus, que terminará el sábado en Miami en el partido por el tercer puesto.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hugo Sánchez explota contra Didier Deschamps, técnico de Francia
      Hugo Sánchez explota contra Didier Deschamps, técnico de Francia

      Hugo Sánchez explota contra Didier Deschamps, técnico de Francia

      SLP

      El Universal

      Didier Deschamps cuestiona nivel del árbitro Iván Barton en semifinales.

      Zendejas, fuera del América por tiempo indefinido
      Zendejas, fuera del América por tiempo indefinido

      Zendejas, fuera del América por tiempo indefinido

      SLP

      El Universal

      El América enfrentará el Apertura 2026 sin Zendejas, quien fue operado de la rodilla derecha.

      Argentina e Inglaterra reviven su histórica rivalidad
      Argentina e Inglaterra reviven su histórica rivalidad

      Argentina e Inglaterra reviven su histórica rivalidad

      SLP

      El Universal

      La Albiceleste y el conjunto inglés se enfrentan por primera vez en una semifinal de Mundial

      Arsenal vende al belga Trossard al Besiktas
      Arsenal vende al belga Trossard al Besiktas

      Arsenal vende al belga Trossard al Besiktas

      SLP

      AP

      Es el primer integrante del campeón inglés en dejar el club