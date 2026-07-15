Navarro justifica ausencia en juntas de gobierno de Interapas

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El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, aseguró que el Ayuntamiento mantiene el seguimiento del proceso de separación del organismo operador Interapas, independientemente de si se asiste o no a las reuniones de gobierno del Interapas.

Lo anterior, luego de que el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señalara que no se han realizado mesas de trabajo respecto a este tema.

En ese sentido, el edil dijo desconocer a qué se refería Galindo y afirmó que el trabajo relacionado con la desincorporación continúa. También afirmó que, en palabras de su homólogo, en ocasiones los cuestionamientos de la prensa son para confrontar a ambos alcaldes.

"Que no nos veamos no quiere decir que nosotros no estemos dando seguimiento a la información que ya tenemos", expresó el edil.

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Respecto a su ausencia en las recientes Juntas de Gobierno del organismo, dijo que sí existe interés; sin embargo, indicó que hay asuntos en los que el municipio no puede coincidir, además de que la agenda de trabajo y otros temas prioritarios han impedido su participación.

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"Hay temas en los que nosotros no podemos participar o no podemos estar de acuerdo o, por distinta agenda, no nos permite, y más cuando ves temas tan delicados y tan sensibles a la sociedad que van a seguir erogando más dinero en esas compensaciones. Entonces, pues hay prioridades, hay acciones también importantes que tenemos que hacer nosotros", sostuvo.