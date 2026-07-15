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EU designa a otros dos cárteles mexicanos como "terroristas"

La designación implica sanciones financieras y congelamiento de activos al "Cártel de Juárez" y a "Los Viagras"

Por El Universal

Julio 15, 2026 12:11 p.m.
A
EU designa a otros dos cárteles mexicanos como terroristas
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      El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al "Cártel de Juárez" y a "Los Viagras" como organizaciones terroristas extranjeras.

      Así lo informó en un aviso sobre designaciones relacionadas con la no proliferación y la lucha contra el terrorismo, publicado en la página de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

      Hasta ahora, el gobierno del presidente Donald Trump ha designado oficialmente a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados.

      Se trata de:

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      · Cártel de Sinaloa

      · Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

      · Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas)

      · Cártel del Golfo

      · Cártel de Juárez

      · La Familia Michoacana

      La clasificación como organizaciones terroristas extranjeras o transnacionales significa que estos grupos criminales son sujetos a sanciones financieras internacionales y congelamiento de activos, entre otras medidas.

      Pero además, tiene implicaciones en las imputaciones que se presenten en los tribunales estadounidenses contra miembros de estos cárteles o socios de los mismos.

      El "Cártel de Juárez" tiene su base en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en los años 90 traficó toneladas de cocaína en aviones comerciales; sin embargo, se fragmentó en diversas facciones, como "La Línea" y "Los Aztecas".

      Pese a su debilitamiento, controla corredores estratégicos hacia El Paso, Texas. "La Línea", en particular, ha sostenido diversos enfrentamientos con el "Cártel de Sinaloa" por el control de la frontera con Estados Unidos.

      A su vez, "Los Viagras" tienen su base en Michoacán, principalmente en la región de Tierra Caliente. Trafican metanfetaminas y cocaína y son conocidos por sus extorsiones a productores agrícolas y ganaderos.

      El grupo criminal forma parte de la alianza conocida como "Cárteles Unidos", enemiga del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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