EU designa a otros dos cárteles mexicanos como "terroristas"
La designación implica sanciones financieras y congelamiento de activos al "Cártel de Juárez" y a "Los Viagras"
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al "Cártel de Juárez" y a "Los Viagras" como organizaciones terroristas extranjeras.
Así lo informó en un aviso sobre designaciones relacionadas con la no proliferación y la lucha contra el terrorismo, publicado en la página de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
Hasta ahora, el gobierno del presidente Donald Trump ha designado oficialmente a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados.
Se trata de:
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· Cártel de Sinaloa
· Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
· Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas)
· Cártel del Golfo
· Cártel de Juárez
· La Familia Michoacana
La clasificación como organizaciones terroristas extranjeras o transnacionales significa que estos grupos criminales son sujetos a sanciones financieras internacionales y congelamiento de activos, entre otras medidas.
Pero además, tiene implicaciones en las imputaciones que se presenten en los tribunales estadounidenses contra miembros de estos cárteles o socios de los mismos.
El "Cártel de Juárez" tiene su base en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en los años 90 traficó toneladas de cocaína en aviones comerciales; sin embargo, se fragmentó en diversas facciones, como "La Línea" y "Los Aztecas".
Pese a su debilitamiento, controla corredores estratégicos hacia El Paso, Texas. "La Línea", en particular, ha sostenido diversos enfrentamientos con el "Cártel de Sinaloa" por el control de la frontera con Estados Unidos.
A su vez, "Los Viagras" tienen su base en Michoacán, principalmente en la región de Tierra Caliente. Trafican metanfetaminas y cocaína y son conocidos por sus extorsiones a productores agrícolas y ganaderos.
El grupo criminal forma parte de la alianza conocida como "Cárteles Unidos", enemiga del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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