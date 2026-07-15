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Empresario agrede a recepcionista del Park Life Paradox en CDMX

El hombre es acusado de fraude inmobiliario en perjuicio de setenta familiares

Por El Universal

Julio 15, 2026 11:43 a.m.
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Empresario agrede a recepcionista del Park Life Paradox en CDMX
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      El empresario de Mazatlán, Jorge Octavio Cortez Jiménez, acusado de fraude inmobiliario en perjuicio de setenta familiares, fue identificado como la persona que agredió física y verbalmente a la recepcionista del hotel Park Life Paradox, de la ciudad de México, cuyas cámaras de seguridad captaron los hechos.

      Según la información que se ha divulgado, el pasado 29 de junio, el hotel de la ciudad de México, se registró un altercado en la recepción, en el que Cortez Jiménez, tiró las estructuras, teléfonos, insulta a la recepcionista y la golpea.

      Desde el 2022, un total de setenta familias que entregaron sus terrenos a cambio de recibir departamentos construidos por el grupo Universal Inmobiliaria de Torres Triana, reclaman el incumplimiento de la operación y temen perder su patrimonio.

      Los manifestantes han expuesto que la empresa inmobiliaria ha incumplido con los contratos de entrega de sus departamentos, por lo que han presentado denuncias, entre ellas contra Cortez Jiménez, ya que han descubierto una serie de maniobras, en el Registro Público de la Propiedad con cambios de propietarios de los terrenos.

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      De acuerdo con las informaciones que se han divulgado, las setenta familias afectadas por el incumplimiento de los contratos, presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado y verifican los cambios en el Registro Público de la Propiedad y la serie de contratos de créditos que ha suscrito la empresa con instituciones bancarias.

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