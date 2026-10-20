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Hurts se perderá el resto de temporada

Por EFE

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Hurts se perderá el resto de temporada
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      Los Ángeles.- El mariscal de campo Jalen Hurts se perderá el resto de la temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con los Philadelphia Eagles debido a que le diagnosticaron coágulos de sangre en sus pulmones tras haberse sometido a varias revisiones médicas que lo han alejado de las pistas en los últimos días.

      "El diagnóstico actual es una trombosis venosa profunda, además de embolia pulmonar bilateral. Su estado clínico es estable y no presenta limitaciones funcionales significativas", informaron los Eagles en un comunicado emitido a la NFL.

      Mientras recibe anticoagulantes "no podrá participar en actividades de contacto, incluido el fútbol", por lo que se espera que se pierda el resto de la temporada regular, agregaron.

      Los médicos precisaron que el pronóstico "es muy bueno" y aunque no podrá jugar en las pistas, la estrella de los Eagles "se mantendrá activo con el equipo y continuará su entrenamiento".

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      El diagnóstico de Hurts, pieza clave del equipo, se produce en medio de una racha de cuatro derrotas consecutivas que han encadenado las filas de Philadelphia y amenaza con descarrillar a los Eagles de la competición en la búsqueda del Super Bowl. 

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