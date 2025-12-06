¿Cuál es la fruta correcta para hacer ponche navideño tradicional?

El ponche es un elemento clásico de la Navidad. Con un sabor dulce que conquista a muchos, sus ingredientes han variado a lo largo de los años, dando origen a diferentes versiones.

Sin embargo, por más que se modifique su receta, hay alimentos que no cambian y uno de esas son las frutas. Hoy en Menú te decimos cuáles no le pueden faltar a tu bebida.

¿Cuál es el origen del ponche?

Seguramente has probado esta bebida caliente, característica de la temporada navideña. Pues el ponche se ha convertido en un clásico y se consume cuando comienza a bajar la temperatura, gracias a su mezcla reconfortante de agua caliente, frutas y piloncillo.

Aunque hoy forma parte esencial de la gastronomía mexicana, su origen podría encontrarse al otro lado del mundo. Un artículo del portal de divulgación científica UNAM Global explica que se remonta a la India.

Se cree que nació a partir de una bebida llamada pañc, que significa "cinco", debido a que su receta incluía únicamente cinco ingredientes: alcohol, agua, azúcar, limón y té.

Dicha preparación se habría extendido por todo el mundo gracias a las expediciones de la Compañía Británica de las Indias Orientales, llegando primero a Europa y después a América.

En México, el ponche se arraigó como una tradición entre noviembre y enero, coincidiendo con la cosecha de sus ingredientes base, es decir, las frutas de temporada.



¿Qué frutas no pueden llevar en el ponche?

En cuanto a la versión mexicana, el ponche tradicional incluye frutas como los tejocotes, caña de azúcar cortada en trozos, manzanas, guayabas, piña y ciruela pasa. Todos estos ingredientes se cuecen en agua con piloncillo, azúcar y canela; además, es común agregarles naranja o lima para aportar un toque más ácido.

Por otra parte, el portal Ciencia UNAM menciona que otros ingredientes comunes en las diferentes regiones del país son el tamarindo, la manzanilla, el anís y la flor de jamaica, utilizados para intensificar el sabor.

Y es que hay que recordar que la receta varía según la región. Por ejemplo, el diccionario gastronómico Larousse Cocina detalla que en Colima se prepara con tamarindo, guayaba y piña, cuya pulpa se hierve con agua y azúcar.

Otra variante popular es el ponche con "piquete", que incorpora ron, aguardiente o brandy. Esta versión se asemeja más a las raíces de la bebida, creada en la India.

Aunque en su receta tradicional, no solo ofrece un sabor dulce y reconfortante para los días fríos, sino que aporta nutrientes provenientes de sus frutas, como la vitamina C y fibra.

Si bien debe consumirse con moderación, utilizar ingredientes frescos y las proporciones adecuadas te permitirá disfrutar el ponche con su sabor clásico y a favor de tu bienestar.





