Igualan Países Bajos y Alemania

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AMSTERDAM.- Al final, Jürgen Klopp y Xavi Hernández se dieron un gran abrazo junto a la línea de banda y se dirigieron a los vestuarios, con honores repartidos y sus récords internacionales invictos intactos.

El empate 1-1 entre Alemania y Países Bajos en la Liga de Naciones el jueves fue el debut como seleccionadores de ambos, quienes heredaron equipos que decepcionaron en el Mundial. Sus equipos remodelados ofrecieron un partido con mucha intención ofensiva, pero sin la calidad en la definición que podría haber producido un marcador más abultado.

Xavi quedó contento, en particular con el rendimiento de su equipo en la segunda mitad. "Mostraron personalidad, ambición, deseo. Esto es lo que queremos. Así que sí, creo que la segunda parte es la manera en que debemos jugar", afirmó Xavi. Un gol espectacular en el tiempo añadido de uno de los exjugadores de Klopp en Liverpool, Cody Gakpo, que remató un precioso centro del suplente Ruben van Bommel, le dio un punto a Xavi y al equipo local, anulando el tanto de Felix Nmecha al minuto 32, que enfureció a los neerlandeses porque Alemania siguió jugando pese a que el delantero de Países Bajos Brian Brobbey yacía lesionado en el suelo.

Klopp restó importancia a su falta de experiencia internacional y señaló que antes de este encuentro ya había dirigido muchos partidos de clubes.

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