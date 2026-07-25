Inauguran Juegos Centroamericanos

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SANTO DOMINGO.- Con colorido y música antillana Santo Domingo inauguró el viernes la 25ta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una cita que convoca a unos 6.200 atletas procedentes de 37 países y territorios y que marca el centenario de estas justas.

La capital dominicana alberga estos juegos regionales por tercera vez tras hacerlo en 1974 y 1986.

La competencia multideportiva regional más antigua del mundo, que comenzó con la edición de México 1926, se extenderá hasta el 8 de agosto.

El presidente dominicano Luis Abinader declaró la inauguración formal en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en honor al legendario velocista dominicano que fue campeón de los 400 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Londres 2012.

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Fue precisamente "Superfélix" el encargado de encender la llama de los Juegos. Tras dar una vuelta por la pista y subir por una pasarela helicoidal, Sánchez desató una ovación al prender el pebetero a distancia, apoyado por un efecto de pantallas gigantes.

La inauguración cerró con un espectáculo de pirotecnia y drones, y con más salsa, merengue y bachata.

Se ha invertido el equivalente de 154.2 millones de dólares para montar los juegos, remodelando 16 instalaciones deportivas, según las autoridades.

Esta edición fija un récord para la justa con un programa que incluye 40 deportes. El calendario incluye disciplinas como ajedrez y patinaje artístico, además de los debuts del netball y los e-sports.

México intentará repetir en el primer lugar del cuadro de medallas tras conquistar 353 medallas, incluyendo 145 oros en San Salvador 2023. Los abanderados mexicanos fueron el medallista olímpico de clavados Juan Celaya y la tiradora Gabriela Rodríguez.

Colombia asoma como principal rival de México, apelando a su fortaleza en ciclismo, patinaje de velocidad, halterofilia y atletismo. Atrapó 244 medallas, 87 de oro, en San Salvador.