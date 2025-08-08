Inicia la Jornada 4 de la Liga MX con emocionantes encuentros

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Finalmente, la Liga MX está de regreso luego de la pausa por la Leagues Cup 2025, donde ya culminó para la primera fase.

En espera de que se pongan en marcha los cuartos de final del torneo de la Concacar, la acción vuelve a nuestro balompié nacional.

Este viernes 8 de agosto el balón vuelve a rodar en el futbol mexicano, con el inicio de la Jornada 4 del Apertura 2025.

Es una realidad que el naciente certamen apenas se pausó durante una semana, para que los equipos pudieran viajar a Estados Unidos, pero la afición en nuestro país ya espera con ansias ver a sus respectivos equipos jugando como locales.

Hoy arrancará una nueva fecha del torneo, el Pachuca es el superlíder tras haber sumado los nueve puntos posibles en los tres primeros encuentros.

Mientras, que en el fondo de la tabla general se encuentra el Querétaro sin todavía haber podido acumular una sola unidad porque ha sufrido tres dolorosos descalabros.

Al igual que los Tuzos, Tigres, Cruz Azul y América aún no conocen lo que es perder, por lo que son los cuatros clubes que se mantienen invictos hasta el momento.

Cabe resaltar que los Felinos serán los encargados de abrir las acciones de la Jornada 4, cuando este viernes reciban al Puebla en el estadio Universitario.

El conjunto de Guido Pizarro le hará los honores a la sorpresiva Franja, que logró su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup al haber finalizado en el cuarto lugar general con seis puntos.

Incluso, Tigres y Puebla, los encargados de iniciar una nueva fecha del Apertura 2025, son de los cuatro clubes que avanzaron a la siguiente ronda y que buscarán conquistar el título de la Concacaf.

Mientras comienza los duelos de cuartos de final, Universitarios y Camoteros miden fuerzas en la Liga MX, con el objetivo de sumar puntos para escalar posiciones en la clasificación general.

Horario y canales para ver en vivo el regreso del Apertura 2025 de la Liga MX

Tigres vs Puebla

Fecha: viernes 8 de agosto

Hora: 21:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7/FOX/Caliente TV/Tubi