Anuncian a los nominados al Balón de Oro

PARÍS.- El delantero francés Ousmane Dembélé y la atacante inglesa Chloe Kelly sobresalen entre los candidatos para ganar el Balón de Oro en las categorías masculina y femenina.

Los 30 nominados masculinos y 30 femeninos fueron revelados el jueves por la revista France Football. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia en París el 22 de septiembre.

Dembélé, de 28 años, fue una de los baluartes que llevaron al Paris Saint-Germain a la conquista de su primer título de la Liga de Campeones tras reiteradas ocasiones en las que el club francés se quedó corto. El PSG también completó un triple doméstico.

Lamine Yamal, la estrella adolescente que deslumbró en la Liga de Campeones y que se destacó en un Barcelona que hizo el doblete liga-copa en España, está entre los otros nominados masculinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Kelly brilló para Inglaterra en la Eurocopa

Cuando Inglaterra ganó la Euro el mes pasado, Kelly se encargó de convertir el penal decisivo en la final contra España, las reinantes campeonas mundial. También jugó un papel clave en toda la fase de eliminación directa del torneo disputado en Suiza.

La temporada pasada, Kelly brilló por la banda derecha de un Arsenal que se consagró en la Liga de Campeones femenina al sorprender al poderoso Barcelona.

Kelly enfrenta la competencia de la defensora Lucy Bronze y la arquera Hannah Hampton, sus compañeras de selección que militan e Chelsea. También está Aitana Bonmatí, la centrocampista del Barcelona que ha ganado los dos últimos premios.

Las jugadoras del Barcelona han acaparado el máximo laurel en los últimos cuatro años. Bronze quedó segunda en 2019 detrás de la delantera estadounidense Megan Rapinoe.

MÚLTIPLES CANDIDATOS DEL PSG

Dembélé fue uno de los nueve jugadores del PSG nominados para el premio masculino, incluyendo al portero Gianluigi Donnarumma, el delantero Désiré Doué (autor de dos tantos en la victoria 5-0 sobre el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones) y el extremo Khvitcha Kvaratskhelia.