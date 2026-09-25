Integrarán potosinas el Team México

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Del 25 al 27 de septiembre se llevará a cabo en el Estado de México el 2026 ICU Panamerican y Copa América Cheerleading Championships, competencia que reunirá a representantes de distintos países y en la que varios atletas potosinos formarán parte del Team México 2026.

Para integrar la selección nacional, numerosos deportistas de todo el país fueron sometidos a evaluaciones previas. En esta edición, San Luis Potosí tendrá presencia con jóvenes de entre 13 y 20 años, entre ellos Regina Terán, Aranza Guerrero, Carlos Ramos, Regina Ramos, Fernanda Ramos y Santiago Pérez.

También fueron convocadas Renata Rodríguez, Silvana Torres, Vale Mandujano, Tania Torre y Majo Díaz, quienes apenas en abril pasado representaron a México en el campeonato mundial de la especialidad celebrado en Orlando, dentro del complejo deportivo de ESPN. Las atletas potosinas llegan a esta competencia después de años de preparación. Algunos comenzaron en el cheerleading desde los cinco años, acumulando una trayectoria marcada por entrenamientos constantes, preparación física, trabajo técnico y participación en distintos niveles competitivos.

Más allá de los resultados que puedan conseguir en el podio, la convocatoria representa un reconocimiento al proceso y dedicación de estos jóvenes deportistas, quienes buscarán representar a México de la mejor manera durante una de las competencias más importantes del calendario continental de cheerleading.

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