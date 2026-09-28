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Intensa actividad tuvo Brujas Villa de Arriaga

Por Romario Ventura

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Intensa actividad tuvo Brujas Villa de Arriaga
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      Brujas Villa de Arriaga vivió este sábado una jornada de intensa actividad deportiva con participación de sus equipos Sub-16, TDP varonil y TDP femenil.

      La actividad en casa comenzó en la Unidad Deportiva 7 de Mayo, donde el conjunto Sub-16 recibió a Santa Ana del Conde F.C. dentro de la Liga TDP. El encuentro terminó empatado 1-1 en tiempo regular, por lo que la definición se trasladó a la tanda de penales, instancia en la que Brujas se impuso 4-3 para cerrar de manera positiva la primera parte de la doble cartelera.

      Posteriormente entró en acción el conjunto TDP Varonil, que enfrentó a Mineros de Zacatecas en partido correspondiente a la Jornada 4. El duelo fue disputado ante la afición local, aunque al final el conjunto visitante logró quedarse con la victoria por marcador de 2-1, en un encuentro competido de principio a fin.

      Por su parte, el conjunto TDP femenil también tuvo actividad durante el fin de semana, aunque en condición de visitante, al enfrentar a CEFOMH F.C. en la Jornada 3. El compromiso concluyó 1-1 en tiempo regular y tuvo que definirse desde el punto penal, donde CEFOMH se impuso 5-4.

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      De esta manera, Brujas Villa de Arriaga cerró un fin de semana con presencia en tres de sus categorías, dando continuidad al trabajo competitivo y de formación que realiza dentro de la Liga TDP. La institución mantendrá su apuesta por fortalecer cada uno de sus representativos y seguir consolidando un proyecto que busca ampliar los espacios de desarrollo para el futbol en San Luis Potosí.

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