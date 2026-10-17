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Intensa jornada del ADEMEBA

Siguen con paso firme los favoritos en los diferentes grupos del Nacional

Por Romario Ventura

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Intensa jornada del ADEMEBA
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      Continúan las acciones del Campeonato Nacional ADEMEBA 2026 de la categoría U14 Varonil en la capital potosina, donde las selecciones participantes de los grupos A al H disputaron sus segundos y terceros compromisos. Desde temprana hora, las duelas recibieron una intensa actividad con encuentros que dejaron marcadores contundentes, duelos cerrados y resultados importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

      En el grupo A, Guerrero consiguió una amplia victoria sobre Tlaxcala por 106-33, mientras que Chihuahua, uno de los equipos favoritos, mantuvo su paso firme al imponerse al INDET por 97-37. Dentro del sector B, Nuevo León reaccionó y derrotó a Tamaulipas por 59-49; por su parte, Aguascalientes continuó con buenos resultados al superar a Quintana Roo con pizarra de 86-45.

      El grupo C concentró varios encuentros, entre ellos la victoria de Chiapas sobre Querétaro por 75-55. Posteriormente, San Luis Potosí "A" obtuvo su primer triunfo del día en la duela del ITSLP, al vencer a Baja California Sur por 72-52. Más tarde, la selección sudcaliforniana se recuperó frente a Chiapas y ganó por 52-42; sin embargo, el representativo potosino cerró la jornada con su tercer triunfo consecutivo, tras imponerse a la quinteta chiapaneca por marcador de 69-42.

      En el grupo D, USA-MEX superó a Coahuila por 49-42, mientras que Sonora confirmó su buen momento al conseguir su tercera victoria, esta vez ante Baja California por 87-54. En el sector E, Sinaloa protagonizó dos actuaciones contundentes al derrotar a Oaxaca por 107-36 y a Hidalgo por 98-50. Zacatecas también sumó dos triunfos durante la jornada, al vencer a Hidalgo por 46-43 y posteriormente a Oaxaca por 72-46.

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      En cuanto a la representación B de San Luis Potosí, integrada con la participación de la academia Búfalos y de los jugadores Leonardo Efraín Sánchez Marente y Manuel Alejandro Mares Aguilar, el equipo enfrentó una jornada complicada. Por la mañana cayó ante Puebla por 77-39 y, en su último compromiso del día, perdió frente a Veracruz por 66-32. En otros resultados del sector, Jalisco sucumbió ante Veracruz por 62-56, pero logró recuperarse al derrotar a Puebla por 72-51.

      Finalmente, en el grupo G, el invicto Estado de México consiguió dos victorias al superar a Nayarit por 72-46 y a Durango por 68-57. 

      En el sector H, Ciudad de México conservó su condición de invicto, mientras que Michoacán venció a Yucatán por 58-48 y el conjunto yucateco respondió con una victoria de 66-42 sobre Guanajuato. 

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