logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Invitan a Lid Atlética del Colegio Potosino de Edificadores

Por Romario Ventura

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan a Lid Atlética del Colegio Potosino de Edificadores

El Colegio Potosino de Edificadores AC anunció la realización de su Primera Carrera Atlética, programada para el domingo 7 de septiembre de 2025, con salida frente al Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga 2 a las 07:30 horas.

La justa deportiva contará con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, en las ramas varonil y femenil, bajo la categoría libre. Podrán participar todos los corredores inscritos, aplicando el reglamento de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).

Para inscribirse de manera digital podrán hacerlo en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-SaZewb9nN8MIhv4mWRlp37EQ5gTxbW1-NvgWkLHQ4RJHMA/viewform?usp=dialog.

El comité organizador informó que la inscripción tiene un costo de $350 pesos, con derecho a playera para los primeros 250 corredores que se registren. El pago deberá realizarse en la cuenta BBVA al número de cuenta: No. 0125404649, CLABE: 012700001254046495 a nombre de: Colegio Potosino de Edificadores AC. Asimismo, la entrega de números se llevará a cabo el 6 de septiembre, de 09:00 a 16:00 horas, en la Facultad del Hábitat de la UASLP, ubicada en Niño Artillero esquina con Salvador Nava.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a la premiación, los primeros 250 competidores que crucen la meta recibirán medalla, mientras que los tres primeros lugares de cada rama y distancia obtendrán trofeo. Los jueces estarán a cargo de Mas Atletismo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reales superan a los Rangers
Reales superan a los Rangers

Reales superan a los Rangers

SLP

AP

Lionel Messi está en duda contra Tigres
Lionel Messi está en duda contra Tigres

Lionel Messi está en duda contra Tigres

SLP

El Universal

Tigres van por el Inter Miami
Tigres van por el Inter Miami

Tigres van por el Inter Miami

SLP

El Universal

Con Ángel Correa en sus filas, desean eliminar a las estrellas de la MLS

México campeón en los clavados
México campeón en los clavados

México campeón en los clavados

SLP

Agencias

En la última final Kenny Zamudio y Emilio Treviño sumaron la insignia de plata