Invitan a Lid Atlética del Colegio Potosino de Edificadores
El Colegio Potosino de Edificadores AC anunció la realización de su Primera Carrera Atlética, programada para el domingo 7 de septiembre de 2025, con salida frente al Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga 2 a las 07:30 horas.
La justa deportiva contará con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, en las ramas varonil y femenil, bajo la categoría libre. Podrán participar todos los corredores inscritos, aplicando el reglamento de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).
Para inscribirse de manera digital podrán hacerlo en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-SaZewb9nN8MIhv4mWRlp37EQ5gTxbW1-NvgWkLHQ4RJHMA/viewform?usp=dialog.
El comité organizador informó que la inscripción tiene un costo de $350 pesos, con derecho a playera para los primeros 250 corredores que se registren. El pago deberá realizarse en la cuenta BBVA al número de cuenta: No. 0125404649, CLABE: 012700001254046495 a nombre de: Colegio Potosino de Edificadores AC. Asimismo, la entrega de números se llevará a cabo el 6 de septiembre, de 09:00 a 16:00 horas, en la Facultad del Hábitat de la UASLP, ubicada en Niño Artillero esquina con Salvador Nava.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En cuanto a la premiación, los primeros 250 competidores que crucen la meta recibirán medalla, mientras que los tres primeros lugares de cada rama y distancia obtendrán trofeo. Los jueces estarán a cargo de Mas Atletismo.
no te pierdas estas noticias
Tigres van por el Inter Miami
El Universal
Con Ángel Correa en sus filas, desean eliminar a las estrellas de la MLS