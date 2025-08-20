México campeón en los clavados

La selección mexicana de clavados se coronó en las competencias de clavados de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego finalizar los cuatro días de competencias de la disciplina con cuatro preseas de oro, seis medallas de plata y dos insignias de bronce, para un total de 12 metales.

En la última final del día, la dupla mexicana integrada por el jalisciense Kenny Zamudio y el neoleonés Emilio Treviño cerró con broche de plata la participación de México, tras sumar 380.01 puntos, en la final de plataforma 10 metros sincronizado masculino.

El sitio de honor fue para los canadienses Benjamin Tessier y Matt Cullen, con 413.46 unidades, en tanto que, los cubanos Bernaldo Arias y Carlos Ramos se quedaron con el bronce tras sumar 350.07 puntos.

PLATA Y BRONCE PARA MÍA Y LÍA CUEVA

En la primera final de la jornada vespertina, las gemelas mexicanas Mía Cueva (con 319.45 puntos) y Lía Cueva (con 292.95) cosecharon los metales de plata y bronce respectivamente, en la final individual de trampolín 3m femenil.

El oro fue para Sophia Verzyl de Estados Unidos.