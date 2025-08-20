logo pulso
Por Armando Fuentes Aguirre

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A

Llegó sin previo aviso y me dijo de buenas a primeras:

-Soy el número uno.

Siempre he desconfiado de quienes dicen ser el número uno. Generalmente son el número 987, 1525 o 3922. Así, cuando el número uno me dijo que era el número uno, desconfié de él.

De seguro notó mi desconfianza, porque me preguntó:

-¿Soy el número uno en decirle que soy el número uno?

Le respondí:

-Muchos me lo han dicho antes que usted. Hay muchos números uno. Pero todos son nada sin el dos, el tres, el cuatro, y así sucesivamente.

Mis palabras deben haberle calado, porque no dijo más y se retiró en silencio. Por mi parte me quedé pensando que, al igual que los números, todos los hombres son nada sin los demás hombres.

¡Hasta mañana!... 

