Itztli Alitsel Hernández suma bronce en TKD
La delegación de San Luis Potosí continúa cosechando resultados positivos dentro de la Olimpiada Nacional 2026, ahora con una nueva medalla en la disciplina de taekwondo gracias a la destacada actuación de Itztli Alitsel Hernández.
La atleta potosina logró conquistar la medalla de bronce en la categoría infantil de -33 kilogramos, dentro de las competencias que se desarrollan en el estado de Tlaxcala. Durante su camino al podio nacional, Itztli Alitsel Hernández mostró gran nivel competitivo y determinación al enfrentar a representantes de entidades como Michoacán y Puebla, entre otras delegaciones participantes.
Con este resultado, el taekwondo potosino continúa demostrando el talento y esfuerzo de sus atletas dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país, aportando una medalla más para San Luis Potosí en la Olimpiada Nacional 2026.
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