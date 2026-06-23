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Javier Aguirre: México sin exceso de confianza ante República Checa

México ya aseguró el primer lugar del Grupo A y jugará en el Estadio Azteca contra República Checa.

Por EFE

Junio 23, 2026 04:53 p.m.
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Javier Aguirre: México sin exceso de confianza ante República Checa
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      México, 23 jun (EFE).- Javier Aguirre, seleccionador de México, afirmó este martes que en el Tri no hay exceso de confianza ni soberbia para el partido ante República Checa de este miércoles, en la tercera y última jornada del Grupo A del Mundial 2026.

      Javier Aguirre destaca confianza sin soberbia

      "No nos creemos superiores a Chequia ni a nadie, pero sí tenemos mucha seguridad. Estoy contento con mis jugadores. Los veo cada entrenamiento con gran confianza, conscientes de que pueden hacer mejor las cosas. Estamos en casa y eso es un factor a favor que nos llena de energía. Así que estamos tranquilos en seguridad, pero sin soberbia ni excesos de confianza", dijo el técnico.

      México jugará con República Checa en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, en un partido en el que el Tri buscará una victoria para consumar una fase de grupos perfecta, algo nunca logrado en sus participaciones en los Mundiales.

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      México asegura primer lugar y ventaja de localía

      Sin importar el resultado en este juego, la selección mexicana ya no corre el riesgo de perder el primer lugar del Grupo A, que ostenta con seis puntos, por tres de Corea del Sur, y uno de República Checa y Sudáfrica, respectivamente.

      "Ser primero de grupo era el objetivo primario, porque eso nos aseguraba permanecer jugando en casa. Ahora sabemos que la gente nos seguirá dará un impulso importante en los partidos que vienen", señaló 'el Vasco'.

      Sobre su rival, Aguirre reconoció que lo han seguido desde la repesca europea, en la que pasó sobre Irlanda y Dinamarca.

      "Desde la repesca observamos a Chequia, los conocemos muy bien. Tienen jugadores con una talla importante, pero eso no significa que se recarguen en el juego aéreo, también tienen calidad con el balón, es un equipo muy organizado y físico. La única duda que tenemos es si van con una o dos puntas, eso nos ocupa un poco", explicó.

      A pesar de los triunfos sobre Sudáfrica y Corea del Sur, Aguirre añadió que espera que su equipo mejore en la constancia que le ha faltado a lo largo de los partidos.

      "No jugamos bien a pesar de haber ganado los dos partidos. Es muy difícil jugar bien los 90 minutos. Exhibimos lapsos en los que lo hacemos bien, pero no somos constantes; fallamos en situaciones puntuales y hemos cometido errores evitables, por eso no queda uno satisfecho del todo. Esperamos mañana, si bien no hacer el partido perfecto, sí hacerlo mejor", concluyó. EFE

      as/gb/car

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