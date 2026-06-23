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Ministro de Salud de Kenia ordena suspender centro de cuarentena de ébola

Estados Unidos planeaba usar la instalación para aislar a ciudadanos expuestos al ébola en el extranjero.

Por AP

Junio 23, 2026 04:47 p.m.
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Ministro de Salud de Kenia ordena suspender centro de cuarentena de ébola
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      NAIROBI, Kenia (AP) — El ministro de Salud de Kenia ordenó el martes la suspensión de la construcción de un centro de cuarentena de ébola para estadounidenses, un día después de que un tribunal declarara en desacato al funcionario y paralizara el proyecto.

      Tribunal paraliza construcción y declara desacato al ministro

      Funcionarios de Estados Unidos informaron hace semanas que el gobierno del presidente Donald Trump planeaba enviar a dicha instalación en Kenia a estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero, en lugar de trasladarlos en avión de regreso a su país.

      En mayo, el tribunal superior ordenó detener la construcción del centro mientras se resolvía el caso presentado por la Sociedad de Abogados de Kenia y el organismo de vigilancia constitucional, el Instituto Katiba, que argumentaron que el frágil sistema de salud de Kenia no estaba en condiciones de manejar un posible brote de ébola.

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      La construcción continuó pese a la orden, y los residentes realizaron una serie de protestas en las que murieron tres personas.

      El lunes, el ministro de Salud, Aden Duale, fue declarado en desacato y se le ordenó asistir a una audiencia de sentencia el martes. En la audiencia, Duale se disculpó y manifestó que nunca fue su intención "desatender, socavar o actuar en desafío de las órdenes del tribunal".

      El tribunal aceptó su disculpa y no tomó ninguna otra medida contra el ministro.

      Defensa del centro y apoyo financiero de EE.UU.

      Duale defendió el centro de cuarentena y afirmó que eran infundadas las preocupaciones de que representara una amenaza para los residentes locales.

      "El temor de que la instalación de Laikipia pueda servir como un vehículo para la importación de ébola a las comunidades circundantes carece de fundamento científico", señaló el funcionario.

      El gobierno de Estados Unidos tiene la intención de aportar 13,5 millones de dólares a los esfuerzos de preparación de Kenia frente al ébola.

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