Roberto Alvarado quiere ser titular inamovible en México

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Uno de los jugadores de confianza de Javier Aguirre en la Selección Mexicana es el atacante de las Chivas, Roberto Alvarado, quien ha sido titular en la inauguración contra Sudáfrica y en el segundo partido contra Corea del Sur.

De cara al resto de la Copa del Mundo, el "Piojo" no quiere descansar y prefiere mantener su lugar en el 11 titular.

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Hasta ahora, Alvarado acumula 184 minutos y una asistencia, y en el último partido contra los Tigres de Asia supo jugar como extremo y como lateral por derecha para apoyar con la línea de cinco en defensa.En el Centro de Alto Rendimiento, antes de enfrentar a República Checa, el "Piojo" mencionó que "lo que uno quiere siempre es jugar, poder sumar la mayor cantidad de minutos posibles, pero obviamente si en algún caso nos toca descansar, pues tratar también de respetar. Como yo lo había dicho, cualquier compañero al que le toque jugar creo que lo va a hacer muy bien, pero si me preguntas, a mí me gustaría jugar todos los minutos. Me he preparado bastante para este momento, para esta oportunidad; y nada, queda seguir disfrutando de este momento".A pesar de su impacto en ataque, Aguirre ha optado por explotar su faceta defensiva, y el "Piojo" explicó que se siente cómodo con esa posición."Me he sentido bastante bien, me ha tocado una labor diferente, es justo lo que me pide el cuerpo técnico que le gusta mucho a la hora de defender la línea de cinco y que yo me meto ahí atrás para ayudar a defender y siempre donde me toque intentaré hacer lo mejor", declaró.Finalmente, aunque México está ante la oportunidad de hacer historia al terminar la fase de grupos con tres victorias, reconoce que el rival también jugará a "matar o morir" buscando el pase a los dieciseisavos."Sabemos lo que significa este partido para República Checa que está jugándose el pase, pero nosotros vamos a buscar el resultado. Es importante como los demás partidos", concluyó.