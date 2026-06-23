Mujer brasileña recibe sentencia por hostigar a Jungkook de BTS

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en Corea del Sur de un año depor acosar a, integrante del grupo de K-Pop BTS.Unadelde Seúl dictó la resolución el pasado 8 de mayo, en la que se señala que la acusada violó la ley contra el acoso y cometió allanamiento de morada, de acuerdo conEl órgano judicial afirmó que la mujeral intérprete de "Butter" al acudir a suy a los alrededores del distrito de Yongsan enentre el 7 y el 28 de diciembre del año pasado. Además, habría tocado el timbre, merodeado la zona, esperado al artista y dejado algunos objetos en la vivienda.El 13 de diciembre también habría ingresado a la propiedad a través de unaque se encontraba abierta mientras un repartidor entraba y salía. Aunque fuey posteriormente liberada, no cesó sus acciones y continuó con visitas recurrentes en enero, lo que llevó a las autoridades a emitir una orden de emergencia que le prohibía acercarse al artista o a su domicilio a menos de 100 metros.Finalmente, se le impuso unade un año de, por lo que evitará la cárcel siempre que no cometa nuevos delitos ni incumpla las condiciones durante un periodo deEl tribunal indicó que la mujer cometió los delitos para expresar sus sentimientos haciay no con la intención de causarle daño. También señaló que en ningún momento logró ingresar a la vivienda y descartó riesgo de reincidencia, en parte debido a sude Corea del Sur, la cual se gestionará cuando laquede firme.No se trata de un hecho aislado, ya que el cantante también fue víctima de otraque fuetras intentar ingresar a su hogar introduciendo el código de acceso el día de su