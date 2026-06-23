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Mujer brasileña recibe sentencia por hostigar a Jungkook de BTS

El acoso incluyó 22 visitas a la vivienda de Jungkook, con ingreso no autorizado y merodeo constante.

Por El Universal

Junio 23, 2026 04:44 p.m.
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Mujer brasileña recibe sentencia por hostigar a Jungkook de BTS
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      en Corea del Sur de un año de prisión suspendida por acosar a Jungkook, integrante del grupo de K-Pop BTS.
      Una jueza del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictó la resolución el pasado 8 de mayo, en la que se señala que la acusada violó la ley contra el acoso y cometió allanamiento de morada, de acuerdo con The Korea Times.
      El órgano judicial afirmó que la mujer hostigó al intérprete de "Butter" al acudir a su residencia y a los alrededores del distrito de Yongsan en 22 ocasiones entre el 7 y el 28 de diciembre del año pasado. Además, habría tocado el timbre, merodeado la zona, esperado al artista y dejado algunos objetos en la vivienda.
      El 13 de diciembre también habría ingresado a la propiedad a través de una puerta lateral que se encontraba abierta mientras un repartidor entraba y salía. Aunque fue arrestada y posteriormente liberada, no cesó sus acciones y continuó con visitas recurrentes en enero, lo que llevó a las autoridades a emitir una orden de emergencia que le prohibía acercarse al artista o a su domicilio a menos de 100 metros.
      Finalmente, se le impuso una pena de un año de prisión suspendida, por lo que evitará la cárcel siempre que no cometa nuevos delitos ni incumpla las condiciones durante un periodo de dos años.
      El tribunal indicó que la mujer cometió los delitos para expresar sus sentimientos hacia Jungkook y no con la intención de causarle daño. También señaló que en ningún momento logró ingresar a la vivienda y descartó riesgo de reincidencia, en parte debido a su expulsión definitiva de Corea del Sur, la cual se gestionará cuando la sentencia quede firme.
      No se trata de un hecho aislado, ya que el cantante también fue víctima de otra mujer china que fue arrestada tras intentar ingresar a su hogar introduciendo el código de acceso el día de su baja del servicio militar.

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