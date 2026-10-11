logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Steelers vencen a Colts con actuación destacada de Warren

Jaylen Warren acumuló 188 yardas y dos touchdowns para que Steelers superaran a Colts 34-22.

Por AP

Octubre 11, 2026 08:15 p.m.
A
Steelers vencen a Colts con actuación destacada de Warren
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PITTSBURGH (AP) — Jaylen Warren acumuló 188 yardas totales y dos largos touchdowns — uno por carrera y otro por recepción— para guiar a los Steelers de Pittsburgh a una victoria el domingo de 34-22 sobre los Colts de Indianápolis.

      Jaylen Warren y la ofensiva decisiva de Steelers

      Los Steelers (3-2) dejaron atrás una derrota en Cleveland al apoyarse en Warren y en una defensa que con frecuencia cedió terreno, pero rara vez se quebró.

      Warren atrapó seis pases para 87 yardas, incluido un touchdown de 80 yardas tras recepción y carrera en el primer cuarto, y sumó otras 101 por tierra, destacadas por una escapada de 50 yardas hasta la zona de anotación en el tercer cuarto, en la que el normalmente discreto exagente libre no reclutado saltó por encima de la línea de gol para celebrar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Actuación de Aaron Rodgers y respuesta de Colts

      Aaron Rodgers completó 22 de 31 pases para 235 yardas y tres anotaciones. Aunque Warren hizo la mayor parte del trabajo en su conexión de 80 yardas que le dio un impulso temprano a la ofensiva de Pittsburgh, Rodgers, de 42 años, pagó el precio al recibir un golpe demoledor del tackle defensivo de los Colts Grover Stewart mientras soltaba el balón hacia el versátil corredor.

      Pat Freiermuth atrapó cinco pases para 44 yardas y dos touchdowns por Pittsburgh, el segundo un envío de 17 yardas de Rodgers con 6:40 por jugar que le dio a los Steelers suficiente margen para vencer a los Colts por décima vez en 12 enfrentamientos.

      Daniel Jones lanzó para 267 yardas por Indianapolis (2-3) y evitó las pérdidas de balón que lo han aquejado cada vez que se ha enfrentado a los Steelers, pero los Colts también vieron cómo sus series ofensivas se estancaban de manera constante en territorio de Pittsburgh.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Steelers vencen a Colts con actuación destacada de Warren
      Steelers vencen a Colts con actuación destacada de Warren

      Steelers vencen a Colts con actuación destacada de Warren

      SLP

      AP

      Jaylen Warren acumuló 188 yardas y dos touchdowns para que Steelers superaran a Colts 34-22.

      Lazio vence a Monza y comparte liderato en Serie A
      Lazio vence a Monza y comparte liderato en Serie A

      Lazio vence a Monza y comparte liderato en Serie A

      SLP

      AP

      Freiburg aprovechó empates de Dortmund y Bayern para liderar la Bundesliga con una victoria clave.

      Commanders empatan con Giants en prórroga tras jugada final
      Commanders empatan con Giants en prórroga tras jugada final

      Commanders empatan con Giants en prórroga tras jugada final

      SLP

      AP

      El partido en Maryland terminó sin ganador luego de una jugada polémica y la falta de tiempos fuera para Washington.

      Texans de Houston ganan y anuncian canje por Marvin Harrison Jr
      Texans de Houston ganan y anuncian canje por Marvin Harrison Jr

      Texans de Houston ganan y anuncian canje por Marvin Harrison Jr

      SLP

      AP

      Marvin Harrison Jr tuvo baja producción en Cardinals antes del canje a Texans.