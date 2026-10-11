Congreso critica acuerdo de Trump para importar diésel de Rusia

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WASHINGTON (AP) — Un grupo bipartidista de seis senadores pidió el domingo al gobierno del presidente Donald Trump que “dé marcha atrás de inmediato” en un plan para comprar diésel a Rusia como parte de un esfuerzo por reducir los altos precios del combustible.

Rechazo bipartidista a la compra de diésel ruso

Trump sorprendió a los legisladores cuando anunció el viernes en redes sociales que alcanzó un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin durante una llamada telefónica. Indicó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial, seguidas de otras 500.000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas “inmediatamente después”. Rusia entregará otras 3 millones de toneladas “en un corto periodo de tiempo” tras eso, escribió.

Cuatro senadores republicanos y dos demócratas se sumaron al comunicado difundido el domingo para protestar por el acuerdo. Señalaron que el gobierno no consultó al Congreso ni presentó explicación alguna para justificar su decisión, como exige la ley.

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“Estados Unidos no debería proporcionarle a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia sigue matando a civiles ucranianos. El gobierno debe dar marcha atrás de inmediato”, escribieron.

Los senadores republicanos que firmaron el comunicado son Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; Thom Tillis, de Carolina del Norte, y John Curtis, de Utah. Los senadores demócratas son Jeanne Shaheen, de Nueva Hampshire, y Richard Blumenthal, de Connecticut.

Críticas y argumentos legales contra el plan

Tillis afirmó, en una entrevista emitida el domingo en “Meet the Press” de NBC, que existe un argumento legítimo para sostener que el presidente no está cumpliendo la ley si el gobierno sigue adelante con su plan de compra de diésel.

“Fuimos muy claros en que Rusia es el agresor. Rusia es la que puede terminar esta guerra retirándose del territorio que ocupó”, manifestó Tillis.

El anuncio de Trump se produjo apenas unas semanas después de que el Congreso aprobara una legislación que ordenó a Trump imponer aranceles sustanciales a los principales importadores de petróleo o gas natural rusos, con una excepción para los países que importan menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y han tomado medidas significativas para reducir esas importaciones.

El esfuerzo del Congreso buscaba cortar el flujo de dinero que Rusia recibe por las ventas de petróleo y gas para financiar su guerra contra Ucrania.

Los legisladores también señalaron que el Congreso prohibió explícitamente las importaciones de energía rusa en 2022 para evitar que Estados Unidos financiara la guerra.

“El Congreso fue claro: Estados Unidos no debería importar petróleo de Rusia hasta que ponga fin a su agresión contra Ucrania y cese las amenazas contra nuestros aliados de la OTAN”, escribieron los seis legisladores en su comunicado. “La decisión del presidente Trump de permitir importaciones de diésel ruso a Estados Unidos directamente viola esa ley”.

El senador John Barrasso, republicano por Wyoming, comentó que Trump está centrado en reducir el costo de la energía cuando se le preguntó si la medida viola la ley.

“El presidente está equilibrando y tiene que tomar decisiones difíciles”, declaró Barrasso en “Face the Nation” de CBS.

También instó a Trump a hacer cumplir la ley de sanciones que el Congreso aprobó el mes pasado.

“Este es solo otro punto de presión que el presidente puede usar contra Putin en un esfuerzo por lograr una solución a largo plazo en esa parte del mundo”, sostuvo Barrasso.

Impacto y análisis del sector energético

Expertos del sector energético aseguran que es poco probable que el acuerdo con Rusia tenga un impacto en la reducción de los altos precios en las gasolineras.

Richard Nephew, investigador en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, señaló que el total de diésel parece ser menor de lo que Estados Unidos utiliza en un día.

Argumentó que Irán y Rusia podrían beneficiarse más que Estados Unidos.

“Los iraníes probablemente estén muy entusiasmados porque demuestra que todavía hay mucha presión sobre Estados Unidos. Y los rusos, porque abre un gran agujero en el régimen de sanciones”, dijo.

Trump ha intentado recientemente culpar a Ucrania de los precios récord del diésel en Estados Unidos, en lugar de atribuirlos a la guerra liderada por Estados Unidos en Irán, que ha elevado los precios mundiales de la energía.