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Tras 24 años prófugo por homicidio, lo detienen en Sonora

La detención se logró con colaboración entre autoridades de Sonora y Sinaloa tras 24 años.

Por El Universal

Agosto 16, 2026 11:46 a.m.
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Tras 24 años prófugo por homicidio, lo detienen en Sonora
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      Un hombre, identificado como Heraclio "N" de 50 años de edad que permaneció prófugo por espacio de veinticuatro años, acusado de su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas producidas por un arma de fuego fue localizado oculto, en la ciudad de Caborca, en el estado de Sonora.


      Con la colaboración de las autoridades judiciales del vecino estado de Sonora, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones, detuvo a esta persona y la traslado a Sinaloa para ponerla a disposición del Juez de Control que lo requirió.

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      De acuerdo con las investigaciones, durante la celebración de una fiesta en el municipio de Badiraguato, en el mes de julio del 2002, donde se registró una riña entre algunos asistentes, una persona resultó muerta por disparo de arma de fuego y otra lesionada.
      Con la integración de la carpeta de investigación, se logró ubicar a Heraclio "N", en la ciudad de Caborca, en Sonora, por lo que con la colaboración de la Fiscalía de esa entidad, se logró su detención y posterior traslado a Sinaloa.
      Esta persona que permanece en prisión preventiva hasta que se defina su situación jurídica quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial de Badiraguato.

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