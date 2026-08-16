Exgobernadores PRI critican debilidad institucional frente al crimen

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Exgobernadores del PRI denunciaron que el gobierno mexicano no ha sido capaz de combatir al crimen organizado, y afirmaron que, por el contrario, evade su responsabilidad y mantiene una fuerte debilidad institucional.

En el tercer foro, denominado "Diálogos por la Seguridad y la Paz", realizado en Mérida, Yucatán, los exmandatarios Rubén Moreira, Rolando Zapata y Miguel Alonso Reyes, coincidieron en que "recuperar la seguridad requiere de coordinación de la federación con estados y municipios, preparación de las policías, instituciones fuertes con presupuesto y transparentar los datos de homicidios".

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En su participación, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira advirtió que México enfrenta una "grave crisis" de seguridad: "No basta con discursos, ya que se necesitan recursos, coordinación y una estrategia integral".En su participación, Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, sostuvo que es necesario fortalecer y profesionalizar a las policías estatales y municipales, modernizar los centros penitenciarios, invertir en prevención del delito y recuperar la confianza de la ciudadanía."Si no hay inversión, si no hay un crecimiento presupuestal, eso va a ser muy muy difícil que pueda alcanzarse, no solamente para las policías, sino para las fiscalías", enfatizó.El senador Rolando Zapata, exgobernador de Yucatán, destacó que a esta entidad se le toma como un referente en el tema de seguridad y afirmó que para vivir en paz es necesario un tejido social, cohesión social y una convivencia sana entre la sociedad, sus instituciones y su gobierno."La seguridad no debe ser un objetivo, debe ser una consecuencia de una sociedad con un tejido social sólido", indicó.En el cierre del foro, promovido por la dirigencia nacional que encabezan Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, así como la Fundación Colosio, el exfiscal estatal Ariel Aldecua Kuk, expuso su experiencia en el cargo y los cambios que aplicaron para mejorar la impartición de la justicia y dar un mejor servicio a la ciudadanía."Para cerrar el círculo de la seguridad y la paz tiene que incluirse la procuración y administración de justicia con el fortalecimiento de la fiscalía", anotó.