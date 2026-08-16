El Atlante es un potro de cuidado

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México.- Los goles jamás llegaron en el Estadio Banorte. Sin mayores emociones, Atlante y Toluca salieron ilesos, después de empatar (0-0) en la cuarta fecha del Apertura 2026. Misma que marcó el regreso del futbol mexicano, después de una pausa por la primera etapa de la Leagues Cup.

Ni los Diablos Rojos, ni los Potros de Hierro, se permitieron abrir el marcador en el primer tiempo del partido. Si bien los escarlatas tuvieron una mayor posesión del balón, no fue suficiente para hacerles daño a los azulgranas en el Coloso de Santa Úrsula; menos aún con los siete tiros que alcanzaron antes de que sonara el silbatazo para irse al descanso.

Estratégicamente, el equipo del pueblo fue más eficaz. Sin embargo, Luis Calzadilla (38´) dejó escapar una oportunidad decisiva: quedó solo frente al arco escarlata. La historia pudo ser distinta porque en ese instante el gol del Atlante se sintió cercano, pero el mediocampista optó por pasar el balón y el partido continuó empatado a cero.

En días anteriores, "El Turco" Mohamed advirtió que haría todo lo posible para buscar la victoria con el poco tiempo de recuperación que tuvo Toluca entre el partido contra FC Dallas en la Leagues Cup y el regreso a la actividad en la Liga MX.

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Lo cierto es que, por unos instantes, el cansancio marcó los pasos de los Diablos Rojos. Y para su mala suerte, el guardameta Luis García (75´) abandonó la cancha en el carrito de las desgracias para cederle su lugar a Hugo González. A lo largo del partido, el arquero fue clave para que los Potros de Hierro no abrieran el marcador en su segundo partido como locales en el Coloso de Santa Úrsula.

Pese a que se agregaron 9 minutos al segundo tiempo del partido, el gol jamás llegó. Con ello, los azulgranas consiguieron su segundo empate en el Apertura 2026, durante su regreso a la Primera División.