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Juárez cae goleado ante Real Salt Lake

Por Agencias

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Juárez cae goleado ante Real Salt Lake
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      Los Bravos de Ciudad Juárez cayeron 3-0 frente al Real Salt Lake y quedaron eliminados en la Leagues Cup, mientras que los americanos están a la espera de resultados para su clasificación.

      El partido comenzó algo trabado en el medio campo, pero al pasar los primeros minutos el equipo de la MLS se empezó a hacer de la tenencia de la pelota, aunque sin crear una sensación de peligro clara.

      La más clara del partido llegó al minuto 20, cuando José Luis "El Puma" Rodríguez remató solo en el área para empujarla, pero la mandó a un costado de la portería defendida por Rafael.

      Al minuto 28 se marcó una mano del defensor de Juárez Jesús Murillo y, tras la revisión del VAR, el árbitro señaló penal, para posteriormente Morgan Guillavogui vencer a Sebastián Jurado para el 1-0.

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      Minutos más tarde, el equipo de la Liga MX adelantó líneas y comenzó a hacer transiciones, y en dos ocasiones sacaron un disparo de media distancia, pero ambas pasaron besando el poste del arquero.

      Para el segundo tiempo, Bravos arrancó con una actitud propositiva en la búsqueda del empate, pero al minuto 52 Solange entró solo tras un balón filtrado y, tras la salida de Jurado, el delantero bombeó el esférico para el 2-0.

      Posterior al gol, ambos equipos tuvieron sus chances de gol: Real Salt Lake, jugando al contragolpe, generaba mucho peligro, y Bravos, a través de centros, buscaba rematador. Al minuto 69, tras un centro de Yedlin, entra solo Lineker Rodríguez para el 3-0 para los gringos.

      Al minuto 74, tras un empujón en el área, se marcó penal a favor de los Bravos, el cual cobró el delantero colombiano Óscar Estupiñan, pero voló el balón.

      El partido cayó en un bache, pero el equipo de MLS supo mantener la ventaja y suma una importante victoria de cara a lo que viene.

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