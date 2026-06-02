Jugará Myles Garrett con los Rams

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Myles Garrett finalmente obtuvo su deseo: ser parte de un equipo ganador de manera consistente en lugar de uno en reconstrucción perpetua.

Los Browns de Cleveland traspasaron al dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP a los Rams de Los Ángeles por el cazamariscales Jared Verse y tres selecciones del draft en una canje de gran impacto el lunes.

Garrett fue la elección unánime como Jugador Defensivo del Año la temporada pasada después de registrar 23 capturas y romper el récord de la NFL en una sola temporada. Se espera que se presente en las instalaciones de los Rams el martes y ofrezca una conferencia de prensa para hablar sobre el traspaso.

La llegada de Garrett marca la primera vez que el vigente MVP de la NFL de AP y el Jugador Defensivo del Año serán compañeros de equipo. El quarterback de los Rams, Matthew Stafford, ganó su primer MVP la temporada pasada.

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El gerente general Andrew Berry pudo concretar el acuerdo después de que los Browns y Garrett acordaron en marzo modificar el contrato y diferir pagos de opciones durante las temporadas 2026-28. El primer pago, de alrededor de 10 millones de dólares, vencía el 28 de marzo, pero se trasladó a cerca del inicio de la temporada regular.

Garrett exigió un traspaso al final de la campaña 2024, pero firmó el pasado marzo una extensión de contrato por cuatro años con un valor total de 204,8 millones de dólares que lo convirtió en el jugador mejor pagado que no es quarterback en la historia de la NFL. El contrato también incluía una cláusula de no traspaso.

Berry había dicho durante mucho tiempo que Garrett jugaría toda su carrera en Cleveland, pero la frustración persistente de Garrett con el rumbo de la franquicia y la oportunidad de empezar de nuevo significaron que era momento de seguir adelante.

Cleveland tiene marca de 8-26 en los últimos dos años tras alcanzar los playoffs en 2023.

"A medida que las conversaciones se intensificaron, nos quedamos en una encrucijada legítima: ¿nos aferramos a un jugador verdaderamente generacional que se ha convertido en la identidad de nuestro equipo, o tomamos la difícil decisión que creemos que es lo mejor para la organización a largo plazo?", dijo Berry después de que se anunció el traspaso.

Los Browns adquirirán a Verse —el Novato Defensivo del Año de la NFL de AP de 2024— , una selección de primera ronda de 2027, una selección de segunda ronda en 2028 y una selección de tercera ronda de 2029.

Los propietarios Dee y Jimmy Haslam dijeron que se reunieron con Garrett el sábado.