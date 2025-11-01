Julián, Almada y Griezmann dan el triunfo al Atlético

Un gol de Julián Alvarez, de penalti en el minuto 64, otro de Almada en el 70, y un tercero de Griezmann en el 85 dieron el triunfo al Atlético de Madrid ante el Sevilla (3-0) en el partido que enfrentó a ambos en el Metropolitano, de la undécima jornada de LaLiga.

Nianzou cometió penalti sobre Giménez. El árbitro, Francisco José Hernández, no lo pitó, pero fue requerido por el VAR y tras visionar la jugada, rectificó. Julián anotó el tanto y le dio los tres puntos al Atlético. En el minuto 70, Giuliano se interna por la banda derecha y cede a Almada, que marca (2-0). En el minuto 85, Griezmann anotó el 3-0.