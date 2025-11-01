Sinner despacha a Shelton en París

PARÍS.- Jannik Sinner despachó el viernes 6-3, 6-3 a Ben Shelton para alcanzar por primera vez las semifinales del Masters de París y quedó a dos victorias de recuperar el número uno del mundo.

La séptima victoria consecutiva de Jannik Sinner sobre el estadounidense Ben Shelton también extendió a 24 su racha de triunfos en torneos bajo, remontándose a noviembre de 2023.

Si Sinner conquista el título en París, su primer trofeo de un Masters 1000 este año, el italiano volverá al número uno el lunes, desplazando a Carlos Alcaraz.

Al disputar el partido número 400 a nivel de la gira en su carrera, Sinner marcó diferencias con cuatro quiebres de servicio y fijó una efectividad de 71% en los puntos con el segundo saque de Shelton.

“Fue un partido muy duro. A veces, contra Ben, pierdes el control por su increíble saque, pero hoy sentí que estaba devolviendo muy bien”, dijo Sinner. “Además, desde el fondo de la pista jugué muy sólido y muy agresivo. Estoy muy contento con el partido que jugué hoy”.

El rival de turno de Sinner será Alexander Zverev, que superó a Daniil Medvedev por 2-6, 6-3, 7-6 (5) y mantiene viva su defensa del título del Masters de París.

AUGER-ALIASSIME PONE FRENO

A VACHEROT

Felix Auger-Aliassime puso fin a la impresionante racha de Valentin Vacherot en los torneos Masters al anotarse una victoria 6-2, 6-2.

Vacherot había ganado sus 10 partidos anteriores en los Masters 1000, destacándose cuando derrotó a su primo Arthur Rinderknech para atrapar su primer título en Shanghái a principios de este mes. Pero Auger-Aliassime demostró ser demasiado fuerte para el jugador monegasco al avanzar a su cuarta semifinal de un torneo Masters 1000.

El canadiense de 25 años ha alcanzado 10 semifinales a nivel de la gira esta temporada, logrando títulos en Adelaida, Montpellier y Bruselas.

Auger-Aliassime chocará en semifinales contra Alexander Bublik. El kazajo eliminó 6-7 (5), 6-4, 7-5 al australiano y sexto cabeza de serie Alex de Miñaur.

Bublik ha ganado 30 de 37 partidos desde el Abierto de Francia, acumulando cuatro títulos. Es el primer kazajo en alcanzar una semifinal de un Masters.