Hallan 80 kilos de marihuana en cateo

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En un cateo de un inmueble ubicado en la colonia Sauzalito Primera Sección, perteneciente a la capital del estado, fueron asegurados aproximadamente 80 kilogramos de marihuana y dos vehículos.

Esto, derivado de acciones de coordinación entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

Durante la diligencia que se llevó a cabo en la calle San Vicente Martir, de la colonia referida, fueron localizados ocho paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 10 kilogramos cada uno. Asimismo, se aseguró un vehículo Mazda 3, sin reporte de robo, y una motocicleta Italika, que contaba con reporte de robo.

Las acciones se llevaron a cabo con la participación de personal ministerial, pericial, resultado de labores de inteligencia de la Guardia Civil Estatal.

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En el inmueble también fueron localizados sellos de goma y diversa documentación relacionada con vehículos, así como documentación personal: pasaportes, actas de nacimiento y visas; indicios que quedaron bajo resguardo de la autoridad competente para su integración a las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la comunicación oficial, las corporaciones mantienen una coordinación permanente para fortalecer las acciones de investigación, prevención y combate a los delitos contra la salud.