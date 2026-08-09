Se tensa la relación EGC-RGC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La relación entre el Ayuntamiento capitalino y el Gobierno del Estado evidencia tensiones, luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos, no ha acudido a diversos eventos convocados por instancias estatales.

Uno de los casos más recientes ocurrió en torno a la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026 . El edil aseguró que el Ayuntamiento no había recibido invitación formal para integrarse a los operativos del evento; sin embargo, salió a la luz el oficio FENAPO-DG-054/2026 , emitido por el Patronato y recibido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el 3 de junio. El documento convocaba a reuniones de coordinación en materia de seguridad y prevención.

La secretaria general del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre, afirmó que la administración capitalina se encontraba lista para colaborar en tareas de movilidad y seguridad vial.

Ni Galindo ni el titular de la SSPC municipal fueron vistos en el arranque de los operativos de seguridad y menos aún en el arranque oficial de la Fenapo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Ve EGC "mala fe" en retraso de proyectos Afirma el alcalde que pretenden que "llegue al informe sin obras"

A esta situación se sumó su ausencia en el inicio del ejercicio de fiscalización de recursos federales para los 59 municipios organizado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En el evento protocolario celebrado en el Centro de Convenciones no se vio a Galindo ni a algún representante.

El propio Galindo reconoció hace poco que la coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno atraviesa uno de sus momentos más complicados, debido a retrasos en proyectos como el paso a desnivel de El Saucito y la salida a Guadalajara.

LEA TAMBIÉN Faltan estudios y documentación de obra en Saucito, insiste CGE Además mencionó el amparo judicial impide cualquier trabajo en la zona

Trascendió que Galindo sostuvo una reunión con el gobernador en el Centro de Convenciones, pero se evitó abordar el tema en los medios.