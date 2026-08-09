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Gorras con “RG” en La Pila desatan críticas por promoción política

La acción fue cuestionada por posible promoción personalizada de Ruth González.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Gorras con “RG” en La Pila desatan críticas por promoción política

La entrega de gorras rosas con el nombre de la senadora del PVEM Ruth González Silva durante un concierto en el Centro de Reinserción Social de La Pila, fue descalificada por la abogada y maestra en Derechos Humanos, Fátima Hernández Alvizo, por la posible utilización de recursos públicos y promoción personalizada de una figura pública.

El viernes 7 de agosto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la senadora Ruth González Silva y la cantante Gloria Trevi acudieron al penal de La Pila para ofrecer un concierto a las internas.

Gorras con las iniciales “RG”

Durante la actividad se entregaron las gorras personalizadas con las iniciales “RG” y por ello la litigante señaló que las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a recibir espectáculos financiados por el Estado como parte de su rehabilitación y derecho al ocio.

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El problema, dijo, está en la utilización de recursos públicos y en la promoción individual de una figura política.

“Claro que tienen derecho a recibir espectáculos financiados por el Estado, porque tienen que ver con su derecho a la rehabilitación; sin embargo, estas prácticas de autopromoción con población en situación de vulnerabilidad, a mí me parecen, por decir lo menos problemático”, afirmó.

Señalan posible aspiración a la gubernatura

Para Hernández Alvizo, la promoción de González Silva resulta problemática ante la posibilidad de que aspire a la gubernatura del estado, en un contexto marcado por acusaciones de nepotismo y por las recientes detenciones de periodistas por parte de la actual administración.

La abogada insistió en que las personas en reclusión conservan sus derechos humanos y que las actividades destinadas a su rehabilitación no deben utilizarse para promover a una figura pública.

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