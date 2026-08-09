Y apenas es agosto > No saben contar

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Apenas estamos en el mes de agosto y (se supone) aún falta mucho, pero mucho tiempo para que arranquen formalmente las campañas electorales o al menos eso debería ser.

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Sin embargo, con un total descaro, personajes de (casi) todos los partidos políticos ya se promueven descaradamente en pos de un nuevo "hueso" que les permita permanecer pegados a la ubre presupuestal de cualquier nivel de gobierno.

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Esos que dijeron que sus máximas ideológicas eran no mentir, no robar y no traicionar, resulta que simple y llanamente mienten, roban y traicionan. Dicen una mentira al señalar que buscan ser coordinadores estatales de su partido guinda en la entidad, cuando en realidad lo que pretenden es ser candidatos a la gubernatura.

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Roban porque ahí andan repartiendo propaganda personalizada aún y cuando es evidente que los recursos para tal autopromoción no proviene de sus bolsillos. Y si lo fuera, peor, porque se trataría de un ocultamiento de recursos electorales a la fiscalización (es un decir) del INE. Y qué mayor traición que evadir las leyes en materia electoral de manera tan burda y evidente.

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Y nos son los únicos...en el gallinero también hace aire.

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¿Cómo andarán de confundidos los señores del tucán que este viernes, el área comunicación institucional del partidazo mandó un boletín para informar sobre la visita de la cantante Gloria Trevi al penal de La Pila?

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La naturaleza de la información sorprendió, pero luego "salió el peine" (como dicen que decía "la chaviza" de hace 20 o 30 años). La cuestión era simple: Acompañó a la cantante nada más y nada menos que el gobernador Ricardo Gallardo y su esposa, la hoy senadora Ruth González Silva.

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El punto aún más interesante fue que con las reclusas, la senadora González tuvo el "bonito" detalle de entregarles cachuchas rosas...con sus iniciales grabadas. ¡Qué detallazo!

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En fin. No se podrá decir que no se trata de una audiencia cautiva (en todo el sentido de la palabra), potenciales electoras ya que gracias a las reformas recientes, las personas en prisión podrán votar en el proceso de 2027. Para ello, el INE ya se alista a credencializarlas.

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Otro signo de lo adelantado de los tiempos electorales es la extraña pugna, tensión o simple desavenencia entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos.

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Ya son varios los eventos convocados por el Ejecutivo estatal en los que se ha visto al presidente municipal y no es cosa menor. No se pueden olvidar las declaraciones de Galindo en franco reclamo por la obstaculización de importantes proyectos urbanos, como el paso inferior del Saucito.

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Pero, en fin. Esto apenas comienza, pero ya amenaza con ponerse peor.

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Y bueno, pues no estaría de más que a los funcionarios del gobierno estatal alguien les regale un ábaco, porque ya va quedando claro que eso de contar nada más no se les da.

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Primero fue la diferencia más que notable y notoria sobre la cantidad de personas "desvividas" durante año pasado. Los datos de la FGE nada más no cuadraron para nada con los aportados por el Inegi, el organismo cuya finalidad es precisamente la de contar y hacerlo bien.

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Ahora resulta que la cantidad de personas afectadas por las altas temperaturas que se padecen en algunos municipios del estado, especialmente en la Huasteca, difieren de los registrados por la Secretaría de Salud nacional. Sólo por mencionar un dato: a Salud estatal se le perdió un muerto por golpe de calor. Ya la encargada del área dijo que en realidad se murió por otra cosa, pero el dato oficial ahí sigue.

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Tampoco les cuadran las cifras de los deshidratados. Para el gobierno estatal no hay ninguno, pero para federación poco más de dos y media decenas los afectados. ¿Por qué la diferencia?, ¡saaabe!